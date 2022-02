Phản ứng lạ của Mỹ sau khi ông Putin lệnh đưa quân vào hai tỉnh ly khai Ukraine

Mỹ đã sơ tán toàn bộ các nhân viên ngoại giao từ Ukraine sang Ba Lan ngay trong đêm ngày 21.2, sau khi ông Putin công nhận độc lập và lệnh đưa quân tiến vào hai tỉnh ly khai miền đông Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

“Vì lý do an ninh, toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc ở thành phố Lviv, đã được đưa sang Ba Lan ngủ qua đêm”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tuần trước, Mỹ đã sơ tán các nhân viên ngoại giao từ Kiev tới thành phố Lviv do căng thẳng Nga-Ukraine leo thang. Thành phố Lviv ở phí tây Ukranie được coi là khu vực an toàn do chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 70km.

Các nhân viên ngoại giao Mỹ hiện vẫn ở khách sạn sát biên giới Ba Lan-Ukraine và có thể quay trở lại làm việc ở Lviv sớm nhất vào ngày 22.2, nếu tình hình ổn định hơn, quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

“Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ có động thái nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho công dân, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận.

Trong trường hợp chưa thể quay trở lại Lviv, các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ làm việc từ xa ở Ba Lan. Mỹ khẳng định động thái này không làm thay đổi sự hỗ trợ của Mỹ với chính phủ Ukraine.

Mỹ đã thông báo với quan chức cấp cao Ukraine trước khi rút toàn bộ nhân viên ngoại giao sang Ba Lan, cũng như tham vấn với các đồng minh.

Nhiều quốc gia phương Tây như Anh, Đức và Úc đã đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Kiev, đưa các nhà ngoại giao sang làm việc tại văn phòng ở Lviv.

Hiện chưa rõ căng thẳng Ukraine có thể leo thang đến mức nào. Trong thông điệp toàn quốc sáng ngày 22.2, ông Zelenky khẳng định Ukraine không thỏa hiệp sau khi Nga công nhận độc lập hai tỉnh ly khai.

Chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi sẽ không nhân nhượng bất cứ thứ gì", ông Zelensky nói. "Chúng tôi sống trên đất của mình, không sợ hãi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ không đưa cho ai bất cứ thứ gì và chúng tôi chắc chắn về điều đó".

