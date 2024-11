Phản ứng của Mỹ sau khi ICC phát lệnh bắt Thủ tướng Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant mới đây bị ICC phát lệnh bắt giữ. Ảnh: Miriam Alster/Flash90.

Theo tờ Times of Israel, một số nghị sĩ Mỹ, bao gồm cả cố vấn an ninh quốc gia do Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn, đã thúc giục Washington trừng phạt ICC vì quyết định này.

Israel được cho là đang làm việc với chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump về các biện pháp trừng phạt ICC. Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ám chỉ Mỹ cần sử dụng “biện pháp mạnh” như huy động lực lượng đột kích vào trụ sở ICC ở The Hague, Hà Lan.

“Tôi xin nói rõ một lần nữa: bất kể ICC có ngụ ý gì, không thể đánh đồng Israel và Hamas. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Israel chống lại các mối đe dọa đối với an ninh”, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố. Đây là thông điệp đầu tiên của ông Biden liên quan việc ICC phát lệnh bắt Thủ tướng Israel.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ sẽ không thực hiện lệnh bắt của ICC và gọi động thái này là một "quy trình có sai sót".

“ICC đã không cho Israel một cơ hội có ý nghĩa để tham gia một cách xây dựng và xem xét đúng đắn các quy trình”, bà Jean-Pierre nói. “Điều này đặt ra câu hỏi về uy tín của công tố viên trưởng ICC Karim Kahn và cuộc điều tra của ông ấy”.

Lệnh bắt của ICC về cơ bản ngăn ông Netanyahu và ông Gallant tới 124 quốc gia. Mỹ và Israel không phải là thành viên ICC và không chịu sự ràng buộc của tòa án quốc tế.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết Washington "rất quan ngại về việc công tố viên ICC vội vàng xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel và những sai sót đáng lo ngại trong quy trình dẫn đến quyết định này".

"Mỹ đã nói rõ rằng ICC không có thẩm quyền đối với vấn đề này”, một phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, cho biết. "Chúng tôi đang thảo luận về các bước tiếp theo khi phối hợp với các đối tác, bao gồm cả Israel".

