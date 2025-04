Phản ứng của Điện Kremlin khi báo Anh nói Nga có thể dừng chiến sự ở Ukraine "ngay lập tức"

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Báo Anh Financial Times (FT) ngày 22/4 dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, trong cuộc gặp giữa ông Putin và ông Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump – vào tháng này, ông Putin đã để ngỏ khả năng từ bỏ nỗ lực kiểm soát những phần lãnh thổ ở 4 vùng miền đông Ukraine hiện vẫn do Kiev nắm giữ.

Tháng 9/2022, Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk dù chưa kiểm soát toàn bộ các vùng này.

Theo FT, 3 trong số các nguồn tin nói rằng, Mỹ đã đưa ra đề xuất công nhận quyền kiểm soát thực tế của Nga tại những khu vực Moscow hiện đang nắm giữ ở các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, cũng như công nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ Nga.

Giới chức châu Âu hiện vẫn đang tỏ ra thận trọng. “Ông Putin có thể đang dùng sự nhượng bộ này để lôi kéo ông Trump chấp nhận những đòi hỏi khác của Nga và buộc Ukraine phải chấp nhận sự đã rồi”, một quan chức nhận định.

Điện Kremlin lên tiếng

Ông Putin được cho là đưa ra đề xuất dừng chiến sự khi gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào tháng này. Ảnh: Reuters.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn RIA Novosti: “Hiện nay có rất nhiều tin giả được lan truyền, kể cả từ những tờ báo uy tín. Vì vậy, mọi người chỉ nên tin vào các nguồn chính thức”.

Tuy vậy, trả lời trên tờ FT, ông Peskov cũng thừa nhận rằng “công việc đang diễn ra căng thẳng” và xác nhận Moscow đang đối thoại với Washington. “Các cuộc thương lượng rất khó khăn và mất nhiều thời gian, vì vậy không thể kì vọng có kết quả ngay lập tức. Hơn nữa, không thể thực hiện công việc này một cách công khai”, ông nói.

Ukraine thận trọng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chưa nhận được đề xuất chính thức nào từ phía ông Trump. “Có tín hiệu, có ý tưởng, có thảo luận, nhưng chưa có đề xuất chính thức”, ông Zelensky nói hôm 22/4. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng đối thoại nếu có lệnh ngừng bắn. “Khi có một lệnh ngừng bắn, tôi sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với ông Putin”, ông nói thêm. “Nếu có đề xuất chính thức, chúng tôi sẽ trả lời”.

Một số quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ với tờ FT rằng họ sẵn sàng cân nhắc một số đề xuất từ phía Mỹ, bao gồm việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu và một đội quân phi NATO để giám sát lệnh ngừng bắn dọc hơn 1.000 km chiến tuyến. Lực lượng này sẽ phối hợp với quân đội Nga và Ukraine tại hai bên ranh giới.

Cái giá của hòa bình?

Nga gần như kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk nhưng chưa hoàn toàn mục tiêu kiểm soát các vùng Kherson, Zaporizhzhia và Donetsk. Ảnh: FT.

Theo FT, dù Ukraine tuyên bố không công nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ Nga, một phần thỏa thuận có thể sẽ buộc Kiev cam kết không giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát bằng vũ lực. Đổi lại, Nga sẽ dừng bước tiến quân theo giới tuyến hiện tại.

Mặc dù Hiến pháp Nga, sửa đổi năm 2020, cấm quốc gia từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào, nhưng nhà báo Konstantin Remchukov – Tổng biên tập một tờ báo thân Điện Kremlin – nói xung đột có thể kết thúc khi Nga giành lại hoàn toàn lãnh thổ ở vùng Kursk.

“Khi 0,05% lãnh thổ còn lại được giành lại, quân đội của chúng tôi có thể dừng lại ngay tại chỗ khi nhận được tin tức ngừng bắn”, ông nói. Theo ông Remchukov, Nga có thể sẵn sàng “chốt” thỏa thuận ngừng bắn trước ngày 30/4 để ông Trump tuyên bố đã hoàn thành sứ mệnh hòa bình trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ hai.