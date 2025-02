Ông Zelensky gặp khó ở Washington?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (phải) gặp ông Zelensky ở Kiev vào ngày 12/2/2025. Ảnh: Reuters.

Mỹ và Ukraine đã hoàn tất thỏa thuận tài nguyên khoáng sản. Ông Zelensky sẽ ký thỏa thuận cuối cùng và hai bên sẽ không đàm phán thêm nữa về vấn đề này, ông Bessent nói, theo RT.

Trong những tuần gần đây, ông Trump nói Mỹ muốn “thu hồi” khoản tiền hàng trăm tỷ USD đã hỗ trợ Ukraine thông qua thỏa thuận khoáng sản.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 26/2 nói vẫn muốn thảo luận thêm về vấn đề đảm bảo an ninh, cũng như khẳng định sẽ không trả nợ Mỹ. Ông Zelensky coi thỏa thuận khoáng sản là bước đà để Ukraine và Mỹ tiếp tục hợp tác.

“Thỏa thuận đã được chốt. Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tới đây để ký thỏa thuận, không có gì để đàm phán thêm nữa”, ông Bessent nói trên tờ Fox Business.

Cách đây vài tuần, ông Bessent tới Kiev mang theo thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Donald Trump soạn thảo nhưng cuối cùng ra về tay trắng. Theo tờ Financial Times của Anh, ông Zelensky được cho là đã to tiếng với Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong cuộc gặp.

Tuyên bố mới được ông Bressent đưa ra trong bối cảnh ông Zelensky đã tới Washington vào đêm ngày 27/2 (giờ Mỹ). Ông Zelensky sẽ gặp ông Trump vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận khoáng sản.

“Tôi chắc chắn Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump sẽ có một cuộc thảo luận trên nhiều khía cạnh. Nhưng về thỏa thuận khoáng sản, mọi thứ đã được chốt. Giấy tờ cũng đã sẵn sàng, Ukraine đã chấp thuận. Mọi thứ sẽ được hoàn tất vào ngày 28/2”, ông Bessent nói.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, thỏa thuận không chỉ bao gồm khoáng sản hay đất hiếm mà còn bao gồm “dầu khí và tài sản dưới dạng cơ sở hạ tầng” của Ukraine. Ông Bessent gọi đây là “chiến thắng cho cả Mỹ và Ukraine”.

Chi tiết thỏa thuận chưa được tiết lộ cụ thể, đặc biệt là các điều khoản về lợi ích của Mỹ. Nhưng Washington sẽ không cung cấp sự đảm bảo an ninh mà chỉ “ủng hộ nỗ lực tìm kiếm đảm bảo an ninh cho Kiev trong tương lai”.

Hôm 27/2, trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói riêng thỏa thuận khoáng sản đã là sự đảm bảo với Ukraine.

“Thỏa thuận sẽ đưa chúng ta tới Ukraine (để khai thác tài nguyên). Chúng ta sẽ làm việc ở đó. Chúng ta sẽ có rất nhiều người làm việc ở đó. Và vì vậy, điều đó sẽ rất tốt. Có thể coi đó là một biện pháp dự phòng”, ông Trump nói. “Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra khi các công ty Mỹ làm ăn ở đó”.