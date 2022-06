Ông Zelensky nói về thành phố tiếp theo lọt vào tầm ngắm của quân đội Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng Nga có tham vọng vượt ra ngoài phạm vi vùng Donbass, nhắm tới Zaporizhzhia, thành phố chiến lược có thể mở đường đến miền trung Ukraine.

Ông Zelensky nói Nga muốn kiểm soát thành phố Zaporizhzhia.

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 6.6, ông Zelensky nói triển vọng đàm phán hòa bình với Nga đang ở con số 0, đồng thời vùng Zaporizhzhia đang “đối mặt với tình huống nguy hiểm”, theo AP.

“Đối phương muốn kiểm soát thành phố Zaporizhzhia”, ông Zelensky nói. Zaporizhzhia là thành phố bắc qua sông Dnieper ở đông nam Ukraine, phía đông giáp tỉnh Donetsk và đông nam giáp Mariupol.

Vùng Zaporizhzhia là trung tâm công nghiệp của Ukraine với số dân khoảng 1,6 triệu người, riêng thủ phủ cùng tên có khoảng 772.000 người sinh sống.

Quân đội Nga hiện kiểm soát một phần địa bàn tỉnh Zaporizhzhia, bao gồm thành phố Melitopol. Đây cũng là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với 6 trong tổng số 15 lò phản ứng hạt nhân trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Ông Zelensky không cho biết quân đội Nga muốn tấn công đồng thời thành phố Zaporizhzhia hay muốn tập trung kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass trước.

Nói về tình hình giao tranh ở vùng Donbass, đặc biệt là tại thành phố in Severodonetsk, ông Zelensky chia sẻ “Đối phương ngày càng tăng cường lực lượng. Họ rất mạnh. Nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội chiến đấu”.

Ở vùng Kharkiv, ông Zelensky nói quân đội Ukraine đang từng bước đẩy lùi hoàn toàn các lực lượng Nga.

Bên cạnh đó, ông Zelensky nói Kiev hi vọng có thể thiết lập hành lang an toàn để xuất khẩu ngũ cốc. Ông Zelensky đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để đảm bảo rằng các tàu chở ngũ cốc của nước này có thể rời cảng an toàn.

Nga và Ukraine là hai trong số các nhà sản xuất lương thực lớn nhất thế giới. Cuộc xung đột nổ ra từ tháng 2.2022 khiến hoạt động cung ứng lương thực trên toàn cầu bị ảnh hưởng, khiến giá lương thực ở nhiều quốc gia tăng cao.

“Chúng tôi đang có 22-25 triệu tấn ngũ cốc không thể xuất khẩu vì các hải cảng bị Nga phong tỏa”, ông Zelensky nói. “Đến mùa thu, con số này có thể tăng lên 75 triệu tấn. Chúng tôi không biết phải làm gì nếu không thể xuất khẩu”.

Ông Zelensky nói Ukraine không thể xuất khẩu ngũ cốc qua đường tàu hỏa vì thời gian vận chuyển kéo dài, dù Kiev đang đàm phán xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan và các nước vùng Baltic.

