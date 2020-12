Ông Trump phủ quyết dự luật quốc phòng 740 tỉ USD

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 07:08 AM (GMT+7)

Hồi đầu tháng này, lưỡng viện Mỹ đã thông qua dự luật có tên Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) trị giá 740 tỉ USD, cung cấp ngân sách cho Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm tài khóa 2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump khi đó phản đối mạnh mẽ dữ luật. Hôm 23.12, ông Trump chính thức phủ quyết, không ký dự luật NDAA. Điều này có thể đánh dấu lần đầu tiên trong 4 năm ông Trump cầm quyền, Quốc hội Mỹ sẽ phải bỏ phiếu bác quyết định phủ quyết của Tổng thống.

"Thật không may", ông Trump viết trong thông điệp phủ quyết gửi tới Quốc hội. "Đạo luật không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng, bao gồm các điều khoản thất bại trong việc bảo vệ các cựu chiến binh và lịch sử quân đội Mỹ, mâu thuẫn với những nỗ lực đặt nước Mỹ hàng đầu trong các chính sách an ninh quốc gia và đối ngoại mà chính quyền tôi đưa ra”.

Ông Trump cũng cho rằng dự luật là “món quà” cho Nga và Trung Quốc, dù không giải thích lý do. Một trong những điểm chính của dự luật là tăng lương 3% cho binh sĩ quân đội Mỹ và đảm bảo ngân sách cấp cho các chương trình hiện đại hóa quốc phòng.

“Tôi không thông qua dự luật này”, ông Trump nhấn mạnh. Một trong những lý do khiến ông Trump phủ quyết dự luật là việc đổi tên các căn cứ quân sự Mỹ, được đặt theo tên các lãnh đạo phe liên minh miền Nam trong Nội chiến Mỹ. Quân đội Mỹ đã ban hành lệnh cấm treo cờ phe liên minh tại các căn cứ quân sự.

Ông Trump cũng không hài lòng khi dự luật không có điều khoản loại bỏ Điều 230 về Chuẩn mực Truyền thông của Mỹ, bảo vệ các công ty công nghệ như Facebook, Twitter khỏi các vụ kiện về nội dung do người dùng đăng tải.

Dự luật sẽ được chuyển lại về Quốc hội. Nếu 2/3 thành viên Quốc hội Mỹ bỏ phiếu tán thành, dự luật vẫn sẽ được thông qua bất chấp sự phản đối của Tổng thống Trump.

