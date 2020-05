Ông Trump gửi tối hậu thư, cảnh báo mạnh chưa từng có với WHO

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 11:45 AM (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.5 công bố trên mạng xã hội Twitter lá thư gửi Tổng giám đốc WHO, dọa sẽ cắt vĩnh viễn ngân sách và thậm chí rút khỏi tổ chức này nếu WHO không “cải cách đáng kể” trong 30 ngày tới.

"Chúng tôi không có thời gian để lãng phí", ông Trump viết trong thư gửi Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, theo The Hill. "Đó là lý do tôi với tư cách là Tổng thống Mỹ, thông báo cho ông rằng nếu WHO không cam kết cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới, tôi sẽ lập tức đóng băng vĩnh viễn ngân sách của Mỹ cho WHO và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi trong tổ chức".

"Tôi không thể cho phép những đồng tiền thuế của người Mỹ tiếp tục tài trợ cho một tổ chức rõ ràng không phục vụ lợi ích của nước Mỹ như hiện tại", ông Trump viết.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cho WHO các cải cách mong muốn, nhưng ông Trump không nêu rõ các cải cách cụ thể là gì.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Twitter tối muộn ngày 18.5, ông Trump đề cập tới hơn 10 trường hợp cụ thể mà WHO đã bỏ lỡ các dấu hiệu cảnh báo về sự bùng phát Covid-19 hoặc khen ngợi Trung Quốc.

Ông Trump chỉ trích WHO ca ngợi những hạn chế đi lại trong nước của Trung Quốc nhưng lại đặt câu hỏi về việc Mỹ ra quy định hạn chế đi lại quốc tế. Ông Trump cũng trích dẫn những khẳng định của WHO hồi tháng 1, rằng virus không thể lây nhiễm từ người sang người.

"Trong suốt cuộc khủng hoảng, WHO nhất quyết ca ngợi Trung Quốc một cách khó hiểu", ông Trump viết. Ông Trump thời gian qua luôn chỉ trích WHO vì các vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19.

Tính đến ngày 18.5, ước tính 1,5 triệu người Mỹ đã nhiễm virus và hơn 90.000 người tử vong.

"Rõ ràng những sai lầm lặp đi lặp lại của ông và WHO trong đối phó đại dịch khiến thế giới phải trả giá quá lớn", Trump viết trong thư. "Cách duy nhất để WHO tiến về phía trước là chứng minh sự độc lập khỏi Trung Quốc".

Mỹ đóng góp khoảng 20% tổng ngân sách của WHO trong hai năm qua, lớn hơn nhiều so với đóng góp của các nước khác.

Hôm 14.4, ông thông báo dừng cấp ngân sách cho WHO với lý do tổ chức này thiên vị Trung Quốc, lãng phí thời gian quý báu để đối phó đại dịch và trì hoãn quyết định hạn chế đi lại.

Trung Quốc luôn khẳng định đã minh bạch thông tin ngay từ đầu. WHO thì cho rằng tổ chức luôn kịp thời thông báo tình hình dịch Covid-19 cho các nước thành viên.

