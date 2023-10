Ông Trump bị chỉ trích sau khi khen Hezbollah

Ông Trump hứng nhiều chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến xung đột Israel - Hamas và Hezbollah. Ảnh minh họa: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Israel và Nhà Trắng ngày 12/10 đã phản đối việc ông Trump "khen ngợi" nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon và chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc tấn công của Hamas nhằm vào quốc gia Trung Đông này khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Ông Trump, người đang dẫn đầu cuộc đua ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử 2024, hôm 11/10 đã mô tả Hezbollah - đối thủ "không đội trời chung" của Israel - bằng từ "thông minh", đồng thời chỉ trích rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đã không chuẩn bị trước để sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công như của Hamas ngày 7/10, khiến ít nhất 22 công dân Mỹ thiệt mạng.

Ông Shlomo Karhi, Bộ trưởng Truyền thông Israel, cho rằng, các phát ngôn của ông Trump cho thấy cựu Tổng thống Mỹ là người không thể tin cậy.

"Thật đáng xấu hổ khi một cựu Tổng thống Mỹ lại tiếp tay cho việc tuyên truyền và phổ biến những điều làm tổn thương tinh thần của các binh sĩ cùng người dân Israel", kênh truyền hình Channel 13 của Israel dẫn lời ông Karhi.

Andrew Bates, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng, gọi các phát ngôn của ông Trump là "nguy hiểm và gây rối loạn".

"Chúng tôi hoàn toàn không thể hiểu vì sao một người Mỹ lại có thể khen ngợi nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn là thông minh", ông Bates nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công của Hamas, gọi đó là "hành động xấu xa" và tuyên bố sự ủng hộ kiên định của Mỹ với Israel.

"Đây là thời điểm để tất cả chúng ta sát cánh cùng Israel", Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói ngày 12/10. "Đó là điều mà ngài Tổng thống đang làm".

Một số đối thủ của ông Trump trong cuộc đua trở thành ứng viên Tổng thống 2024 của đảng Cộng hòa cũng chỉ trích phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ.

"Thật vô lý khi một người bình thường ở Mỹ, chứ chưa nói đến người đang tranh cử Tổng thống, lại chọn công kích Israel, một đồng minh của Washington, và khen ngợi Hezbollah là thông minh", Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida, viết trên mạng xã hội X (Twitter trước đây).

Mike Pence, Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Trump đồng thời cũng đang là một đối thủ của chính "sếp cũ", lên tiếng: "Đây không phải là lúc để bất kỳ cựu Tổng thống hay nhà lãnh đạo Mỹ nào gửi đi các thông điệp khác, ngoài việc Mỹ đứng về phía Israel".

Asa Hutchinson, một ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024, viết trên mạng xã hội X rằng, "ông Trump không tỉnh táo khi khen ngợi nhóm vũ trang đang tấn công đồng minh của Mỹ".

Tối 12/10, ông Trump ra tuyên bố "chữa cháy", nhấn mạnh "thành tích" ủng hộ Israel khi còn nắm quyền.

"Không có đối tác hay đồng minh nào của Israel có thể vượt qua nước Mỹ dưới thời Donald Trump", cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố.

"Dưới sự lãnh đạo của tôi, nước Mỹ hoàn toàn đoàn kết với Israel và kết quả là Israel được an toàn, nước Mỹ cũng được an toàn. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, chúng tôi đã đạt được các bước tiến lịch sử vì hòa bình ở Trung Đông", ông Trump nói thêm, nhắc đến việc xoa dịu mối quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số nước Ả Rập do chính quyền Mỹ dưới thời ông làm trung gian.

