Ông Trump gặp rắc rối pháp lý, có phải là lợi thế cho ông Biden?

Chuỗi rắc rối pháp lý với ông Trump chưa dừng lại Ông Trump và nhiều thành viên gia đình ông vừa nhận phán quyết dân sự cực bất lợi với việc kinh doanh của gia đình ở New York. Ngày 26-9, tòa án bang New York phán quyết ông Trump và các con trai Donald Jr Trump, Eric Trump, Tập đoàn Trump Organization, một số giám đốc điều hành chủ chốt đã thổi phồng giá trị bất động sản và các tài sản khác của ông trên giấy tờ giao dịch, qua mặt các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm có được các điều khoản vay ưu đãi và phí bảo hiểm thấp hơn. Tòa ra lệnh hủy bỏ giấy phép một số doanh nghiệp của ông Trump, bao gồm cả Trump Organization, lệnh chỉ định người quản lý để xử lý việc giải thể doanh nghiệp. Phía ông Trump kháng cáo. Chưa biết diễn biến này có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đua của ông Trump vào Nhà Trắng nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của ông Trump. Nếu kháng cáo không thành công, ông Trump có thể bị tước quyền quyết định chiến lược và tài chính đối với một số tài sản quan trọng ở bang New York.