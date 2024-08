Ông Trump, bà Harris tăng tốc khi bầu cử Mỹ chỉ còn 3 tháng

Ba tờ báo Mỹ giúp bảo vệ tài liệu tranh cử của ông Trump Vài giờ sau khi Tổng thống Biden thông báo ngừng tranh cử, ba tờ báo lớn của Mỹ là Politico, The New York Times và The Washington Post đã nhận được email từ một người ẩn danh tuyên bố có thông tin mới hấp dẫn về cuộc bầu cử Mỹ nhưng các tờ báo quyết định không đăng tải thông tin trên, đài CNN đưa tin ngày 13-8. Theo đó, một người tự nhận mình là “Robert” đã gửi đến ba tờ báo trên một tài liệu dài 271 trang, được cho là tài liệu nội bộ từ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tài liệu thảo luận về Thượng nghị sĩ J.D. Vance và những cái tên khác có thể trở thành phó tướng của ông Trump. The New York Times và The Washington Post cho biết tài liệu được dán nhãn “bảo mật”. Mặc dù có được tài liệu cùng lời hứa từ người gửi rằng sẽ cung cấp thêm các tài liệu bổ sung “từ các tài liệu pháp lý cho đến các cuộc thảo luận nội bộ bên trong chiến dịch tranh của ông Trump”, ba tờ báo đã chọn không đăng tải các thông tin này. Người phát ngôn của Politico - ông Brad Dayspring - nói với CNN: “Các biên tập viên của Politico đã đưa ra phán đoán, tập trung vào nguồn gốc của tài liệu thay vì nội dung trong đó”. Phía ông Trump cáo buộc tin tặc Iran đứng sau vụ việc. Iran ngày 12-8 đã bác bỏ cáo buộc này. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đang điều tra vụ rò rỉ này.