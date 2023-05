Ông Putin lần đầu lên tiếng vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Hình ảnh UAV phát nổ tại khu vực Điện Kremlin tối 3/5.

Theo báo Nga Kommerstant, ông Putin đưa ra tuyên bố trong cuộc họp kín với tổng biên tập các cơ quan truyền thông lớn của Nga.

Ông Putin nói cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Điện Kremlin hôm 3/5 "không có gì đặc biệt". Ông Putin nói mẫu UAV tấn công Điện Kremlin là thiết bị tự chế, được làm từ một số vật liệu hiện đại và được buộc dây, nhưng chỉ chứa khoảng 400gr thuốc nổ TNT.

Ông Putin nói thêm rằng các UAV tự chế như vậy từng bay vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria và ông không lạ gì chúng.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của ông Putin kể từ khi Điện Kremlin cáo buộc vụ tấn công bằng UAV được thực hiện nhằm ám sát Tổng thống Nga. Khi sự việc xảy ra, ông Putin không có mặt ở Điện Kremlin mà ở dinh tổng thống tại Novo-Ogaryovo, vùng ngoại ô Moscow.

Vụ tấn công bằng UAV đã khiến Nga tăng cường an ninh ở Moscow, giảm bớt quy mô của lễ duyệt binh Ngày chiến thắng 9/5. Lực lượng an ninh Nga lập 4 chốt kiểm tra từ khu vực nhà ga tàu điện ngầm cho tới Quảng trường Đỏ để đảm bảo an ninh cho lễ duyệt binh

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin bằng UAV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhanh chóng phủ nhận cáo buộc của Nga, khẳng định Kiev chỉ tập trung vào mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ của nước này và không tấn công lãnh thổ Nga hay Moscow.

