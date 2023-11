Ông Biden đề cử ‘kiến trúc sư’ xoay trục sang châu Á làm thứ trưởng ngoại giao

Ngày 1-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử ông Kurt Campbell - Phó Trợ lý của Tổng thống, kiêm Điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - giữ chức thứ trưởng ngoại giao, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, vào cuối tháng 7 bà Wendy Sherman đã từ chức khỏi vị trí thứ trưởng ngoại giao Mỹ.

Ông Kurt Campbell - Phó Trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kiêm Điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ảnh:

Ông Campbell, 66 tuổi, được biết tới là “kiến trúc sư” của chính sách xoay trục sang châu Á dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo thông báo trên trang web của Nhà Trắng, ông Campbell từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương từ năm 2009-2013.

Trước đó, ông Campbell là nhà sáng lập công ty The Asia Group (Mỹ) - công ty tư vấn chiến lược và quản lý vốn. Ông cũng là Giám đốc điều hành và đồng sáng lập tổ chức Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS - Mỹ, nghiên cứu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ).

Việc đề cử ông làm nhân vật thứ hai của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cần sự xác nhận của Thượng viện Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hy vọng Thượng viện sẽ xác nhận ông Campbell cho vị trí thứ trưởng ngoại giao “nhanh nhất có thể”.

Tổng thống Biden đưa ra thông báo đề cử ông Campbell trong bối cảnh Nhà Trắng kỳ vọng ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại TP San Francisco (bang California, Mỹ) vào tháng này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]