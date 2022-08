Nội bộ NATO lủng củng chuyện hòa đàm Nga - Ukraine

Một quan chức Nga bổ nhiệm ở Ukraine bị ám sát Hãng tin Reuters ngày 25-8 cho hay lãnh đạo thị trấn Mykhailivka thuộc tỉnh Zaporizhia ở miền Nam Ukraine Ivan Sushko đã thiệt mạng trong một vụ gài bom xe mới đây. Ông là một quan chức được các lực lượng Nga bổ nhiệm sau khi chiếm được khu vực này. Cái chết của ông Sushko là vụ tấn công mới nhất nhắm vào các quan chức do Nga bổ nhiệm tại các khu vực lực lượng Nga kiểm soát tại Ukraine. Tại tỉnh Kherson lân cận, phó lãnh đạo thị trấn Novaya Kakhovka bị bắn chết tại nhà riêng hôm 6-8. Giữa tháng 6, lãnh đạo cơ quan quản lý trại giam tỉnh Kherson Yevgeny Sobolev bị thương khi một quả bom tự chế phát nổ gần xe của ông. Một quan chức khác của chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm là ông Dmitry Savluchenko cũng thiệt mạng trong vụ gài bom xe. Tại một số khu vực ở miền Nam Ukraine, nơi Nga kiểm soát gần như hoàn toàn, các chính quyền do Moscow bổ nhiệm đang thúc đẩy nỗ lực tiến hành trưng cầu dân ý để sáp nhập lãnh thổ vào Nga.