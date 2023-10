Nỗ lực giải cứu con tin trong tay Hamas

Lực lượng bí mật của Hamas đang giấu con tin? Theo một báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Foundation for Defense of Democracies có trụ sở tại Mỹ, một nhóm bí mật của Hamas tên là “Đơn vị bóng tối”, vốn được Hamas tiết lộ vào năm 2016, có thể là lực lượng giám sát và chịu trách nhiệm bảo vệ con tin, đài Fox News đưa tin. Ông Joe Truzman, tác giả của báo cáo này, nói với Fox News rằng sự tham gia của nhóm bí mật này có thể sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực của Israel trong việc giải cứu. Lý do là “Đơn vị bóng tối” được Hamas huấn luyện đặc biệt và có chuyên môn cao hơn chiến binh thông thường khiến lực lượng Israel khó xử lý hơn. Ông cũng lưu ý rằng các thành viên nhóm này không tham gia hoạt động chiến đấu hoặc bắt cóc mà tập trung vào việc bảo vệ con tin. Ông Obeida cho biết các con tin đang bị giữ ở “những nơi an toàn và đường hầm của quân kháng chiến”. Theo The Wall Street Journal, lực lượng Hamas có thể di chuyển con tin qua “mê cung” đường hầm ngoằn ngoèo bên dưới lòng đất Dải Gaza. Khu vực này có nhiều hầm ngầm bao gồm đường dây điện, thông tin liên lạc, nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất và có khả năng nằm ngoài tầm phủ sóng của dịch vụ di động. Các quan chức Ai Cập cho biết họ lo ngại Hamas có thể sử dụng các đường hầm bí mật để đưa tù nhân vào Sinai, kéo Ai Cập vào cuộc xung đột hiện nay.