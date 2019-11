Những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới năm 2020

Thứ Tư, ngày 20/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Danh sách các quốc gia nguy hiểm nhất thế giới năm 2020 mới được công bố dựa trên Bản đồ Rủi ro Du lịch.

Libya chìm trong bạo lực đẫm máu kể từ khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ.

Theo Independent, Bản đồ Rủi ro Du lịch do các chuyên gia đánh giá rủi ro toàn cầu xây dựng, dựa trên các yếu tố khác nhau như y tế, an ninh và an toàn đường bộ.

Ở hai hạng mục đầu tiên, các quốc gia được xếp hạng dựa trên thang điểm 5, còn an toàn đường bộ có thang điểm 4, dựa trên tỉ lệ tử vong mỗi 100.000 người.

Có 4 quốc gia có số điểm an toàn thấp nhất trong các hạng mục, bao gồm Libya, Somalia, Nam Sudan và CH Trung Phi (CAR). Tất cả các quốc gia này đều nằm ở châu Phi.

Ở chiều ngược lại, những quốc gia an toàn nhất được nhắc đến bao gồm Phần Lan, Na Uy, Iceland, Đan Mạch và nhiều nước châu Âu khác. Đây là những đất nước an toàn nhất với các số điểm thấp ở cả 3 hạng mục.

Nhắc đến vấn đề y tế, những nơi du khách có nguy cơ mắc vấn đề sức khỏe nhất ở Nigeria, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nam Sudan, Eritrea và CAR. Yemen cũng là quốc gia tiềm ẩn rủi ro cao về sức khỏe cùng với Syria, Triều Tiên.

Các quốc gia có nguy cơ mắc bệnh ở mức thấp hầu hết nằm ở châu Âu, châu Mỹ như Canada, Mỹ, New Zealand. Khối Úc-Á có Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản nằm trong danh sách này.

Với hạng mục an ninh, các yếu tố được nhắc đến bao gồm tình trạng bất ổn xã hội, biểu tình, tội phạm, khủng bố, mâu thuẫn chính trị.

Các quốc gia nguy hiểm nhất trong hạng mục này là Afghanistan, Syria, Yemen, Iraq, Somalia, Libya. Những nơi rủi ro an ninh không đáng kể bao gồm Na Uy, Greenland, Phần Lan, Iceland, Thụy Sĩ và Slovenia.

Danh sách các quốc gia nguy hiểm nhất thế giới năm 2020:

Libya

Somalia

Nam Sudan

CH Trung Phi

Mali

Syria

Iraq

Yemen

Afghanistan

Các quốc gia an toàn nhất:

Iceland

Na Uy

Phần Lan

Đan Mạch

Thụy Sĩ

Luxembourg

Slovenia

Andorra

Svalbard

Greenland

