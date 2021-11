Nhiều người "điên đầu" vì không tìm được thú dữ trong bức ảnh

Loài thú dữ nổi tiếng với khả năng "tàng hình" đã ngụy trang ở địa hình núi cao khéo léo tới mức nhiều người không thể nhận ra.

Bức ảnh khiến dân mạng "điên đầu" vì không tìm được vị trí của con báo tuyết. Ảnh: Saurabh Desai

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Saurabh Desai chụp khi đang đi bộ tại thung lũng Spiti, gần dãy Himalaya, bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ năm 2019 nhưng mới được tờ The Sun đăng tải hôm 17/11.

Ngoài đá và tuyết, bức ảnh còn có một con báo tuyết.

"Tôi đang tìm kiếm để chụp ảnh về báo tuyết - loài họ mèo được xem là động vật khó bắt gặp nhất thế giới. Chúng còn được người dân địa phương gọi với cái tên Grey Ghost - tạm dịch là Ma Xám", Desai chia sẻ với trang My Modern Met.

Sau gần 3 năm theo dõi, Desai cuối cùng cũng chụp được bức ảnh về một con báo tuyết cách ngôi làng Kibber khoảng 8 km.

Trong ảnh, con báo tuyết nhìn thẳng về phía ống kính và dường như phát hiện ra Desai.

Nhiếp ảnh gia sống ở bang Gujarat hoàn toàn "câm nín" trước cuộc "đụng mặt" tình cờ.

"Bức ảnh mô tả con báo tuyết đang cố gắng đi xuống khỏi vách đá. Nhưng khi phát hiện sự hiện diện của chúng tôi, nó thận trọng chờ cho tới khi trời tối mới tiếp tục đi xuống", Desai nói.

Theo The Sun, bức ảnh được chụp ở độ cao hơn 5.100 mét và nhiệt độ khi đó khoảng âm 30 độ C. Mức oxy cũng giảm xuống dưới 50% so với bình thường.

Vị trí của con báo tuyết (khoanh tròn đỏ). Ảnh: Saurabh Desai

Nhiều cư dân mạng đã "điên đầu" khi không thể tìm ra vị trí của con báo tuyết trong bức ảnh.

Một người bình luận: "Tôi đã nhìn đi nhìn lại bức ảnh này hàng nghìn lần nhưng không thể tìm ra vị trí của con báo tuyết".

"Thú thực, tôi không thể nhìn thấy nó. Thiên nhiên thật đáng sợ", một người khác viết.

"Con báo tuyết quá dễ tìm, nhưng chỉ khi tìm thấy nó thì bạn mới thấy dễ mà thôi", một cư dân mạng viết trên Twitter.

