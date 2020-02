Nhận xét gây sốc của ông Trump về phim Hàn Quốc vừa thắng 4 giải Oscar

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 19:45 PM (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không thể tin một bộ phim nước ngoài như Parasite (Ký sinh trùng) lại có được thành công vang dội tại lễ trao giải Oscar danh giá.

Tổng thống Trump cho rằng việc trao giải Oscar cho một phim nước ngoài như Parasite là một điều khó hiểu

Trong buổi diễn thuyết vận động tranh cử tại bang Colorado tối 20.2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Trump đã dành vài giây để chê bai chất lượng của Lễ trao giải Oscar năm nay cùng với siêu phẩm điện ảnh Parasite.

Tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-Ho thắng lớn tại Oscar 2020 với 4 giải, trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên được vinh danh cho cả 2 hạng mục "Phim hay nhất" và "Phim nước ngoài hay nhất".

Theo New York Times, giải thưởng của Parasite phản ánh tư duy mới của Viện Hàn lâm - không còn chú trọng những câu chuyện về người da trắng trên màn ảnh. Vài năm qua, cơ quan này tích cực mời số lượng lớn nữ giới, người nước ngoài hoặc không phải da trắng tham gia để tăng sự đa dạng về góc nhìn, quan điểm điện ảnh.

Tuy nhiên, không ít người trong đó có Tổng thống Trump đã lên tiếng chê bai quyết định trên.

“Giải Oscar trong năm tệ thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Và giành chiến thắng trong năm nay lại là một bộ phim từ Hàn Quốc. Cái quái gì thế này?”, ông Trump phát biểu, “Chúng ta đang có quá nhiều vấn đề với Hàn Quốc về thương mại rồi. Thế mà họ (Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ) vẫn trao giải phim hay nhất cho một bộ phim Hàn Quốc. Điều này có tốt không? Tôi cũng chẳng biết nữa.”

“Hãy trao giải cho phim Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió) đi. Chúng ta có thể mang phim Gone with the Wind trở lại không? hoặc Sunset Boulevard (Đại lộ hoàng hôn) cũng được,” ông Trump tiếp tục mỉa mai, “Dạo gần đây có rất nhiều phim hay, thế mà giành chiến thắng lại là một phim Hàn Quốc, Tôi cho rằng nó chỉ thắng giải phim nước ngoài hay nhất thôi. Điều này trước kia từng xảy ra chưa?”

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn dùng buổi diễn thuyết của mình để công kích diễn viên Brad Pitt, sau khi ngôi sao điện ảnh vừa thắng giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" trong phim Once upon a time in Hollywood (Ngày xưa tại Hollywood), đã tuyên bố 45 giây phát biểu của anh tại Oscar còn dài hơn cả thời gian chất vấn cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton của Thượng viện Mỹ trong quá trình luận tội ông Trump.

Ngôi sao điện ảnh Brad Pitt trở thành đối tượng chỉ trích mới nhất của Tổng thống Trump

“Rồi tới Brad Pitt, tôi chưa bao giờ hâm mộ anh ta. Anh ta lên bục phát biểu chỉ để thể hiện mình là một nhà thông thái bé nhỏ,” ông Trump nói, “Anh ta là thế, một gã thông thái bé nhỏ.”

Những bình luận gây tranh cãi trên của ông Trump nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ dư luận.

Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ nhanh chóng viết trên Twitter: "Parasite là một bộ phim nước ngoài kể về sự thờ ơ của giới siêu giàu trước nỗi thống khổ của tầng lớp lao động, và nó đòi hỏi 2 giờ để đọc phụ đề. Tất nhiên ông Trump ghét điều đó."

NEON, hãng phát hành siêu phẩm điện ảnh Hàn Quốc tại thị trường Bắc Mỹ, thì đáp trả ngắn gọn: "Dễ hiểu thôi, ông ta không biết đọc phụ đề."

Tổng thống Trump không phải người đầu tiên bị phản ứng khi bày tỏ thái độ tiêu cực trước chiến thắng của phim Parasite ở Oscar năm nay. Trước đó, nam MC Mỹ Jon Miller của đài BlazeTV cũng bị "ném đá" gay gắt khi tỏ thái độ mỉa mai đạo diễn Bong Joon Ho không thể nói tiếng Anh khi lên nhận giải Oscar, đồng thời thể hiện thái độ cợt nhả khi kiệt tác điện ảnh của Hàn Quốc giành hàng loạt giải thưởng quan trọng tại sự kiện danh giá này.

