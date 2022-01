Nhận thấy Omicron không quá nguy hiểm, châu Âu dần nới lỏng

Hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm Omicron trong thời gian tới Ngày 11-1, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge nhận định biến thể Omicron đang và sẽ còn càn quét toàn khu vực, theo tờ The Guardian. Tính đến ngày 10-1, có 26 quốc gia châu Âu cứ mỗi tuần ghi nhận hơn 1% dân số nhiễm biến thể Omicron. Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của năm 2022, châu Âu ghi nhận hơn 7 triệu ca nhiễm Omicron mới, tăng hơn gấp đôi so với hai tuần trước đó. Theo tốc độ lây lan hiện nay, Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) dự báo hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới. Bà Catherine Smallwood, chuyên viên cấp cao của WHO phụ trách các tình huống dịch bệnh khẩn cấp, cảnh báo rằng mọi người đừng vội chủ quan với COVID-19. Theo bà, hiện vẫn còn rất nhiều thông tin chưa được làm rõ và virus vẫn đang lây lan rất nhanh, gây ra những thách thức mới. Do đó, đây chắc chắn chưa phải lúc để xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.