Người tử vong khắp nơi ở Texas trong đợt giá rét chưa từng thấy

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 11:00 AM (GMT+7)

Ít nhất 58 người đã tử vong ở những nơi chịu ảnh hưởng trong đợt giá rét chưa từng thấy tại Mỹ một tuần qua, hầu hết các ca tử vong được ghi nhận ở Texas, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do hệ thống truyền tải điện tê liệt.

Nhiều khu vực ở Texas hiếm khi chứng kiến tuyết rơi.

Carrol Anderson là cựu binh 75 tuổi, sống tại phía nam Texas, Mỹ. Trong phần lớn cuộc đời, thảm họa tự nhiên đáng sợ nhất đối với ông là những cơn bão nhiệt đới đến từ Vịnh Mexico.

Những trận bão tuyết đổ bộ kể từ cuối tuần trước khởi đầu cho một hiểm họa khác. Ông Anderson đã đặt mua thêm những bình oxy để đề phòng khả năng không thể ra ngoài trong bão tuyết. Người đàn ông 75 tuổi đôi khi vẫn cần thở oxy để duy trì sự sống.

Theo lời kể của cháu gái ông Anderson, những bình oxy này không bao giờ được chuyển đến nơi. Không thể ngồi yên chờ đợi, ông Anderson lái xe đến một ngôi nhà khác ở ở Crosby, đông bắc Houston, để lấy bình oxy dự trữ.

Hôm 16.2, người ta tìm thấy ông Anderson tử vong trong chiếc xe bán tải, khi đang trên đường đi lấy bình oxy. Bình oxy chính của ông Anderson đặt ở nhà, cần đến điện để hoạt động.

Nhưng khu nhà nơi ông Anderson ở nằm trong số hàng loạt khu vực bị mất điện suốt nhiều ngày. Anderson là một trong số ít nhất 58 người đã thiệt mạng trong đợt giá rét chưa từng thấy tại Mỹ. Các nguyên nhân tử vong của người Mỹ bao gồm ngộ độc khí CO, tai nạn xe hơi, chết đuối, chết cháy và chết cóng.

Tại hạt Galveston, dọc bờ biển Texas, nhà chức trách Mỹ cho biết, hai người tử vong vì thời tiết lạnh giá. Một người khác nhiều khả năng chết vì ngộ độc khí CO. Nhà chức trách cũng đang điều tra 4 cái chết có khả năng liên quan tới thời tiết cực đoan.

Thẩm phán Mark Henry, quan chức cấp cao của hạt, nói ông sẽ yêu cầu sơ tán những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước cơn bão tuyết, nếu biết hạt Galveston hoàn toàn bị mất điện.

Thẩm phán Henry nói Cơ quan Quản lý lưới điện Texas (ERCOT) chỉ cảnh báo sẽ cắt điện luân phiên. Nhưng thực tế là cả khu vực đã bị cắt điện hoàn toàn trong 48 giờ.

Nhiều bệnh viện ở Texas phải chuyển bệnh nhân đến nơi khác.

Ở thời điểm khủng hoảng lên đến cao trào, có tới 4 triệu người Texas sống trong cảnh mất điện, trong khi nhiệt độ giảm sâu xuống âm 15 độ C. Tính đến ngày 19.2, con số này giảm còn 165.000 người, nhưng hàng triệu người vẫn sống trong cảnh mất nước vì các đường ống bị hư hại do giá rét.

Từ 15-17.2, các bệnh viện và cơ sở y tế ở Texas tiếp nhận hơn 700 trường hợp ngộ độc khí CO. Tại thành phố Austin, hàng chục người bị ngộ độc do đốt than củi sưởi ấm trong nhà.

Thời tiết lạnh dẫn đến cắt điện, cắt nước, khiến các bệnh viện gặp khó khăn trong việc điều trị bệnh nhân. Tại thành phố Abilene, một người đàn ông tử vong tại Trung tâm Y tế Hendrick vì không được chạy thận kịp thời.

Lực lượng cứu hỏa Albilene cho biết, ít nhất 4 người tử vong vì bị giá rét, trong đó có một nam giới 60 tuổi tử vong ở nhà riêng. Một phụ nữ 86 tuổi khác qua đời vì chết cóng ở sân sau nhà.

Ở khu ngoại ô phía nam thành phố San Antonio, một người đàn ông 69 tuổi tử vong trong phòng ngủ. Nạn nhân đã sống trong cảnh bị cắt điện suốt nhiều ngày.

Ở Houston, cảnh sát tìm thấy gia đình nhập cư Ethiopia với 4 thành viên ngộ độc khí CO. Etenesh Mersha, mẹ của hai đứa con, bất chợt cảm thấy mệt mỏi lúc đang nói chuyện với bạn qua điện thoại.

“Cô ấy cố gắng uống nước, nói rằng không thể nói chuyện được nữa và sau đó không thấy hồi âm”, người bạn chia sẻ và đã báo cảnh sát. Có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 4 người ngồi trong xe đã bất tỉnh. Mersha và con gái tử vong. Con trai 8 tuổi và chồng cô may mắn vẫn còn sống.

Tại thành phố Conroe, bang Texas, một cậu bé 11 tuổi tử vong trên giường ngủ. Ngôi nhà nơi cậu bé sống bị cắt điện từ đêm hôm trước. Cả gia đình tìm cách quây quần bên nhau trong một phòng ngủ để giữ ấm, cảnh sát thành phố Conroe cho biết.

Nói về trường hợp tử vong của chồng mình, ông Anderson, bà Campanile chia sẻ: “Ông ấy cố gắng đi tìm bình oxy nhưng thất bại. Người Texas như chúng tôi không biết cách đối phó với kiểu thời tiết đóng băng. Đó không phải là điều thường xảy ra ở đây”.

