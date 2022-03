Người TQ đổ xô đi mua sách về căng thẳng Nga - Ukraine

Các cuốn sách về chủ đề căng thẳng giữa Nga và Ukraine liên tục bán chạy, thậm chí thường xuyên "cháy hàng" trên các nền tảng thương mại điện tử ở Trung Quốc những ngày qua.

Người dân Trung Quốc đổ xô mua sách về xung đột Nga - Ukraine. Ảnh minh họa: Alamy

Thời báo Hoàn cầu hôm 3/1 đưa tin, xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang đã thu hút sự chú ý lớn của người dân Trung Quốc. Các cuốn sách về chủ đề này liên tục lọt top bán chạy nhất. Một số cuốn thậm chí còn “cháy hàng” trên các nền tảng thương mại điện tử ở Trung Quốc.

Theo tờ The Paper, sách về ông Putin được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng thương mại điện tử Dang Dang của Trung Quốc sau khi xung đột Nga và Ukraine bùng nổ.

Các hiệu sách trực tuyến phải bổ sung cả hàng tồn và đặt danh sách chờ cho các cuốn sách về ông Putin. Các thống kê từ Dang Dang cho thấy tên của Tổng thống Nga đã nhanh chóng trở thành một trong 10 từ khóa được tìm kiếm thường xuyên nhất trên nền tảng thương mại điện tử này.

Cuốn The Gates of Europe: History of Ukraine (tạm dịch: Những cánh cổng châu Âu: Lịch sử Ukraine) của tác giả Serhii Plokhy - giáo sư lịch sử người Ukraine kiêm giám đốc Viện nghiên cứu Ukraine, thuộc Đại học Harvard (Mỹ) - là một trong những cuốn sách được người dân Trung Quốc tìm mua nhiều, theo Hoàn cầu. Cuốn sách này cung cấp cho người đọc thông tin cần thiết để hiểu lý do đằng sau tình hình căng thẳng ở Ukraine hiện nay.

Theo tác giả Plokhy, để hiểu những gì đang xảy ra ở Ukraine hiện nay và tác động của những điều đó đến thế giới, người đọc cần xem xét gốc rễ của những vấn đề này - chính là nguồn gốc và sự phát triển của bản sắc dân tộc Ukraine.

Theo nhà xuất bản CITIC Press của Trung Quốc, cuốn sách của Plokhy đã bán hết hơn 1.000 bản trong ngày 25/2, cùng thời điểm xung đột Nga - Ukraine leo thang. Nhà sản xuất này phải huy động xuất bản gấp 19.000 bản copy khác của cuốn sách vào tuần trước để đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Một cuốn sách về xung đột Nga - Ukraine bán chạy ở Trung Quốc. Ảnh: The Paper

Một cuốn sách khác có tựa đề The History of Ukraine (tạm dịch: Lịch sử Ukraine) của tác giả Paul Kubicek - một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Oakland (Mỹ) - cũng lọt top sách bán chạy ở Trung Quốc những ngày qua. Cuốn sách này tập trung phân tích bản sắc chính trị của Ukraine.

Bất chấp xung đột hiện nay, Nga và Ukraine có mối liên hệ chặt chẽ về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, theo Hoàn cầu. Nhiều nhà văn Nga nổi tiếng như Nikolai Gogol, Isaac Babel, hay Vasily Grossman có nguồn gốc Ukraine.

