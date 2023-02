Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ “cơ bản thừa nhận đứng sau hai vụ nổ đường ống Nord Stream”

Khí đốt rò rỉ sau vụ nổ đường ống Nord Stream.

Quan chức Mỹ cơ bản là đã thừa nhận việc Washington đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream, ông Lavrov nói thêm, theo RT.

"Mỹ nhận thấy Nga đã hợp tác rất ổn định với Đức trong 20 hoặc 30 năm qua", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga hôm 12/2.

"Liên minh mạnh mẽ" dựa trên nguồn năng lượng của Nga và công nghệ của Đức "bắt đầu đe dọa vị thế độc quyền của nhiều tập đoàn Mỹ", ông Lavrov giải thích.

"Vậy nên Washington quyết định hủy hoại liên minh hợp tác này bằng cách phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream", ông Lavrov nói thêm. Đường ống được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga tới châu Âu qua Đức.

"Giới chức Mỹ cơ bản đã thừa nhận rằng Washington đứng sau hai vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và 2. Họ nói vui vẻ nói về điều đó", ông Lavrov nói.

Theo báo Nga RT, ông Lavrov dường như đề cập đến phát ngôn do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đưa ra trong phiên điều trần tại Thượng viện vào cuối tháng 1.

"Tôi nghĩ rằng chính quyền đã rất có thể hài lòng khi biết rằng đường ống khí đốt Nord Stream hiện giờ chỉ là một khối kim loại dưới đáy biển", bà Nuland nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, "việc Mỹ xúi giục Ukraine chống lại Nga với phương Tây đứng sau hỗ trợ cũng là một mức độ lớn hơn của việc ngăn chặn một mối quan hệ hợp tác mới giữa Đức và Nga".

Hôm 8/2, Nhà Trắng bác các thông tin từ nhà báo Mỹ Seymour Hersh, cho rằng Washington đứng sau các vụ nổ đường ống Nord Stream của Nga hồi năm 2022.

"Hồi tháng 6-2022, thợ lặn hải quân Mỹ đã lợi dụng cuộc tập trận BALTOPS 22 của NATO để cài thuốc nổ điều khiển từ xa dưới đường ống Nord Stream. Các vụ nổ xảy ra sau đó 3 tháng đã hủy hoại đường ống khí đốt. Điều này được tiết lộ bởi nguồn tin am hiểu vấn đề", ông Hersh, cựu phóng viên tờ The New York Times, hãng AP và là nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, nói.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ngoai-truong-nga-gioi-chuc-my-co-ban-thua-nhan-dung-sau-hai-vu-no-duong-ong-nord-stream-1440122.ngn