Hãng thông tấn Tass đưa tin, Lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia Vladimir Rogov cho biết, một căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở vùng Zaporozhye của Ukraine bị pháo binh Nga tấn công, hàng chục lính đã thiệt mạng.

"Lực lượng pháo binh của chúng tôi đã sử dụng đạn dẫn đường Krasnopol và tấn công một căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở hướng Zaporozhye. Tổn thất của đối phương hiện đang được ước tính, nhưng chắc chắn hàng chục chiến binh đã thiệt mạng", ông Vladimir Rogov nói.

Trước đó, ông Rogov nói với Tass vào ngày 27/3 phía Ukraine đã rút tới 75.000 quân theo hướng Zaporozhye sau khi nỗ lực tấn công Nga thất bại. Có tới 400 chiến binh đã bị giết vào thời điểm đó.

Nga dường như đang chiếm ưu thế trên các mặt trận. Ảnh: Tass

Theo quân đội Nga, trong số lính đánh thuê đang chiến đấu cho Ukraine ở vùng Zaporozhye có khá nhiều người Đức và Ba Lan. Vào năm 2022, 10.000 công dân Ba Lan đã cũng đã tham gia các hoạt động chiến đấu ở Ukraine.

Cùng ngày, phát ngôn viên Lực lượng Chiến đấu phía Tây của Nga, ông Sergey Zybinsky thông báo, các lực lượng quân đội của nước này cũng đã tiêu diệt 5 nhóm do thám của Ukraine ở khu vực Kupyansk.

"Trong một ngày, quân đội từ cụm chiến đấu phía tây đã phát hiện và tiêu diệt 5 nhóm trinh sát của đối phương địch. Trong khi đó, hỏa lực pháo binh đã ngăn chặn 4 đợt luân chuyển của các đơn vị quân đội Ukraine tại các vị trí tiền phương gần các khu định cư Sinkovka, Krakhmalnoye và Orlyanskoye”, ông Sergey Zybinsky nói.

Tại khu vực định cư Stelmakhovka, một nhóm trinh sát thuộc Lữ đoàn hoạt động đặc biệt của Nga đã phát hiện và phá hủy hai nơi ẩn nấp của do thám Ukraine bằng hỏa lực pháo từ súng cối tự hành 2S4 Tyulpan. Ngoài ra, nhóm phóng tên lửa đa năng Grad của Nga cũng tiêu diệt một đội súng cối của kẻ thù gần khu định cư Sinkovka.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-tuyen-bo-ban-trung-can-cu-linh-danh-thue-cua-ukraine-a571051.html