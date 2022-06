Nga sử dụng tên lửa hành trình uy lực nhất tập kích thủ đô Kiev của Ukraine

Nga phóng tên lửa hành trình uy lực nhất ở Kiev hôm 26.6 có thể nhằm gửi thông điệp tới các lãnh đạo phương Tây đang tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức.

Tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 được Nga trang bị trên các oanh tạc cơ chiến lược như Tu-95MS và Tu-160.

Trả lời hãng tin AP, phát ngôn viên không quân Ukraine, Yuriy Ignat nói Nga đã phóng tên lửa hành trình Kh-101 từ máy bay ở Biển Caspian để tấn công mục tiêu ở Kiev, cách hơn 1.500km. Đây là đợt tập kích Kiev đầu tiên của quân đội Nga kể từ ngày 5.6.

“Họ đã sử dụng các loại tên lửa như vậy ngay từ những ngày giao tranh đầu tiên. Thật không may mắn khi Ukraine trở thành nơi tập bắn để Nga thử nhiều loại tên lửa hiện đại”, ông Ignat nói.

Phát ngôn viên không quân Ukraine nói các tên lửa Kh-101 rất có thể được phóng từ oanh tạc cơ chiến lược như Tu-95 và Tu-160.

Cuộc tập kích bằng tên lửa hôm 26.6 gây rung chuyển thủ đô Kiev.

Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko trả lời các phóng viên hôm 26.6, rằng đợt tập kích Kiev của Nga “có thể mang tính biểu tượng”, trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 28.6.

Một cựu tư lệnh lực lượng ở Mỹ ở châu Âu nói Nga phóng tên lửa nhằm gửi thông điệp tới các lãnh đạo G7 khi đó đang có cuộc họp tại Đức, theo AP.

"Nga có thể nói rằng, họ có thể phóng tên lửa như vậy cả ngày mà phương Tây không có cách nào ngăn chặn", tướng Mỹ Ben Hodges, cựu tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu, nói. "Nga đang làm bẽ mặt các nhà lãnh đạo phương Tây".

Theo một số nguồn tin, quân đội Nga đã sử dụng 14 tên lửa hành trình trong đợt tập kích, gây thiệt hại nặng nề cho thủ đô của Ukraine.

Kh-101 được đánh giá là tên lửa hành trình uy lực nhất của Nga hiện nay, theo tạp chí National Interest. Kh-101 được Nga phát triển từ năm 1995, nhằm thay thế phiên bản Kh-55.

Kh-101 ban đầu chỉ được trang bị cho máy bay ném bom siêu âm chiến lược Tu-160, nhưng loại tên lửa này đã bắt đầu triển khai trên những chiếc Tu-95MS kể từ năm 2016.

Tên lửa Kh-101 cơ bản có tầm bắn khoảng 4.500 km và có thể lên tới 10.000km trong điều kiện thích hợp.

Một tòa nhà ở Kiev bị tên lửa đánh trúng.

Tên lửa được nạp sẵn bản đồ điện tử để bay bám địa hình, cũng như hệ thống dẫn đường quán tính (INS) và định vị toàn cầu GLONASS để điều chỉnh đường bay.

Kh-101 có thể đánh trúng mục tiêu cố định với độ chính xác 6-10m hoặc mục tiêu di động như xe ô tô nếu được lắp đầu dò quang-điện tử và ảnh nhiệt.

Tên lửa cũng được cho là có khả năng thay đổi mục tiêu sau khi phóng. Mỗi tên lửa Kh-101 nặng khoảng 2,4 tấn, được trang bị đầu đạn nặng 400 kg.

Hiện nay, tên lửa hành trình Kh-101 là vũ khí chủ lực được Nga trang bị trên các oanh tạc cơ Tu-95MS và Tu-160, mỗi chiếc mang theo từ 8-16 tên lửa.

Trước khi sử dụng ở chiến trường Ukraine, Nga từng phóng tên lửa hành trình Kh-101 nhằm vào các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo IS ở Syria năm 2015 và 2017.

