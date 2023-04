Nga phản ứng khi NATO tuyên bố Phần Lan là thành viên

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

Hãng RIA Novosti ngày 3/4 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, việc NATO mở rộng khiến Moscow phải có "các bước bổ sung" về an ninh quân sự.

"Trong trường hợp các lực lượng và vũ khí của NATO được triển khai tới Phần Lan, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo an ninh quân sự của Nga", ông Grushko nói.

"Chúng tôi sẽ tăng cường tiềm lực quân sự ở phía tây và tây bắc đất nước", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Nga và Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340km. Vào tháng 2, Phần Lan đã bắt đầu xây dựng hàng rào dây thép gai dọc theo biên giới để tăng cường an ninh và ngăn chặn làn sóng nhập cư liên quan đến xung đột Ukraine.

Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào ngày 4/4 (giờ địa phương). Đây được xem là bước đi mà Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng sẽ giúp Phần Lan an toàn hơn.

"Chúng tôi sẽ kéo cao quốc kỳ Phần Lan lần đầu tiên tại trụ sở NATO. Đây sẽ là một sự kiện tốt cho an ninh của Phần Lan, an ninh của Bắc Âu và sự an toàn của toàn bộ NATO", ông Stoltenberg nói.

Phần Lan sẽ trở thành quốc gia NATO thứ 6 có chung đường biên giới với Nga. Những quốc gia còn lại gồm: Na Uy, Latvia, Estonia, Lithuania và Ba Lan.

Với sự gia nhập của Phần Lan, NATO dự kiến có thêm hơn 250.000 binh sĩ cho lực lượng chung.

