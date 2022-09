Nga lần nữa lên tiếng về khả năng Ukraine gia nhập NATO

Phía Nga lần nữa cảnh cáo rằng tham vọng gia nhập NATO của Ukraine vẫn là mối đe dọa chính tới an ninh và lợi ích quốc gia của Moscow.

Ngày 14-9, phía Nga lần nữa lên tiếng về khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cụ thể, Điện Kremlin cảnh cáo rằng tham vọng gia nhập NATO của Ukraine đặt ra mối đe dọa tới an ninh của Nga, nhấn mạnh sự cần thiết của chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Tuyên bố trên của Moscow đưa ra sau khi Ukraine vào ngày 13-9 công bố một dự thảo về cơ chế các đảm bảo an ninh, vốn sẽ ràng buộc về mặt chính trị và pháp lý giữa Kiev và các quốc gia bảo lãnh dưới khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược có tên là “Hiệp ước An ninh Kiev”. Trong tài liệu này, Ukraine cũng nêu rõ “nguyện vọng gia nhập NATO và hưởng lợi từ các thỏa thuận phòng thủ chung".

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: Sergei Bobylev/TASS

Trong tài liệu dài 9 trang đề xuất về cam kết an ninh quốc tế cho Ukraine do ông Andrey Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine và cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen soạn thảo, Kiev đã đề nghị các nước bao gồm Mỹ, Anh, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò là người bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tài liệu còn gồm một số nội dung về đầu tư nước ngoài vào các căn cứ quân sự Ukraine, hoạt động chuyển giao vũ khí, phối hợp tình báo, cũng như cơ chế các cuộc tập trận mà Kiev tham gia.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng những đề xuất trong tài liệu phải trở thành cơ sở cho một thỏa thuận an ninh mới. Trong khi ông Yermak cho biết thỏa thuận này sẽ không thay thế cho việc gia nhập NATO, mà là một phương tiện đảm bảo an ninh cho đến khi Ukraine chính thức gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Còn ông Rasmussen cho biết “ưu tiên trước mắt” là giúp Kiev giành chiến thắng và nhấn mạnh Ukraine sẽ cần nhiều hỗ trợ từ các đối tác phương Tây trong nhiều thập niên nữa, đồng thời lên tiếng cam kết phối hợp cùng Ukraine trong trình bày dự thảo với Mỹ và các nước lớn khác.

Trong khi đó, dự thảo an ninh nói trên giữa Ukraine và NATO vấp phải phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức từ phía Nga. Moscow coi văn kiện mới nhất này giúp củng cố quyết tâm gia nhập NATO của Kiev và mở đường cho việc triển khai nhiều vũ khí phương Tây hơn gần biên giới Nga.

Họp báo ngày 14-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga nhận định tài liệu trên một cách tiêu cực và cho biết ý tưởng Ukraine gia nhập NATO là "mối đe dọa chính đối với Nga".

“Điều đó một lần nữa nhấn mạnh sự liên quan và nhu cầu cấp thiết đối với chúng tôi trong việc đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia” - ông Peskov cho hay.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin chỉ trích việc Kiev sử dụng sự hỗ trợ của phương Tây để đảm bảo an ninh cho nước này, nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelensky chỉ có thể tăng cường an ninh cho Kiev bằng cách nhượng bộ các yêu cầu của Moscow.

“Ban lãnh đạo Ukraine phải thực hiện các hành động để loại bỏ mối đe dọa đối với Nga và họ hoàn toàn biết rõ những hành động đó phải tiến hành như thế nào” - ông Peskov nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo việc triển khai các điều khoản nói trên không giống với các điều kiện mà Nga đã đưa ra có thể dẫn đến nguy cơ xung đột toàn cầu.

Trước khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào cuối tháng 2, Moscow đã yêu cầu những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng Ukraine sẽ không bao giờ được gia nhập NATO. Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow đã lấy cái cớ này để phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

