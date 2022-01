Nga cấp tốc điều đơn vị tinh nhuệ tới quốc gia láng giềng dẹp loạn?

Nga được cho là đã điều động các đơn vị tinh nhuệ thuộc sư đoàn đổ bộ đường không số 76, lữ đoàn đặc nhiệm Spetsnaz số 45, lữ đoàn kỹ thuật cận vệ số 11, tới Kazakhstan dẹp bạo loạn, trong khi lực lượng của Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Nga (GRU) cũng được thông báo sẵn sàng.

Lực lượng an ninh Kazakhstan đã tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố tấn công trụ sở cảnh sát.

Theo báo Mỹ The Drive, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, chủ tịch hiện tại của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), thông báo liên minh quân sự do Nga dẫn đầu sẽ đưa binh sĩ tới Kazakhstan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Đây là lần đầu tiên CSTO can thiệp quân sự vào một quốc gia thành viên với lý do đảm bảo an ninh, theo yêu cầu của nước sở tại.

Thủ tướng Armenia không cho biết thành phần lực lượng gìn giữ hòa bình được điều tới Kazakhstan. Các thông tin mới được tiết lộ cho thấy binh sĩ Nga thuộc các lực lượng tinh nhuệ, nằm trong thành phần lực lượng gìn giữ hòa bình.

Binh sĩ đặc nhiệm Nga.

Hôm 5.1, các máy bay vận tải quân sự IL-76 và An-124 đã hạ cánh xuống sân bay gần Moscow để nhận quân, trước khi đưa các binh sĩ sang Kazakhstan thực hiện nhiệm vụ, theo The Drive.

Liên minh CSTO hiện có 6 thành viên, gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Kể từ năm 2009, CSTO đã thành lập lực lượng phản ứng nhanh, nòng cốt là đơn vị quân đội của các nước thành viên, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ các nước thành viên khỏi mối đe dọa bên trong và bên ngoài.

Cuộc tập trận gần nhất của đơn vị này đã diễn ra vào mùa thu năm 2021, bao gồm diễn tập chiến đấu toàn diện với máy bay, trực thăng, xe bọc thép và mô phỏng các chiến dịch đặc biệt.

Binh sĩ Nga tham gia tập trận Cobalt 2021 với các nước thành viên thuộc liên minh CSTO.

CSTO từng hai lần từ chối yêu cầu giúp đỡ của các nước thành viên. Một lần vào năm 2012, trong cuộc biểu tình nổ ra ở Kyrgyzstan và lần thứ hai vào năm 2020, trong cuộc chiến tranh Armenia-Azerbaijan.

Nga khi đó đơn phương đưa binh sĩ tới khu vực sát biên giới Armenia và Azerbaijan và dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn.

Bạo loạn ở Kazakhstan xảy ra tại nhiều thành phố lớn, đến nay đã bước sang ngày thứ 5, được cho là bắt nguồn từ giá nhiên liệu tăng gần gấp đôi khiến người dân phẫn nộ.

Trong diễn biến mới nhất, lực lượng an ninh Kazakhstan thông báo tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố tấn công trụ sở cảnh sát ở Almaty, thành phố lớn nhất quốc gia Trung Á. Người dân thành phố Almaty được yêu cầu ở yên tại nhà khi chiến dịch truy lùng khủng bố đang diễn ra.

