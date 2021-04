New Zealand: Người đẹp dọa cho nổ tung máy bay vì một ly rượu

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 06:00 AM (GMT+7)

Một phụ nữ nóng bỏng từng là người mẫu Instagram đã đe dọa cho nổ tung máy bay vì không được phục vụ rượu và có hành vi đánh người khi bị yêu cầu ngồi yên tại chỗ. Mới đây, người này phải ra hầu tòa.

Hannah Lee Pierson. Ảnh: Daily Mail

Theo New Zealand Herald, Hannah Lee Pierson, 31 tuổi, bị buộc tội vì gây rối trên chuyến bay của hãng Air New Zealand từ Melbourne (Úc) tới Auckland (New Zealand) vào ngày 7/11/2020.

Hôm 7/4/2021, khi xuất hiện tại tòa án quận Christchurch, người đẹp 31 tuổi đã thừa nhận cáo buộc về hành vi gây rối trên máy bay.

Thời điểm vụ việc xảy ra năm 2020, máy bay của hãng Air New Zealand có 73 hành khách. Khi thành viên phi hành đoàn phục vụ đồ ăn uống, Pierson yêu cầu một ly rượu.

Nhưng khi tiếp viên hàng không nói rằng vé của Pierson không được miễn phí rượu và yêu cầu trả phí, người đẹp này bắt đầu lớn tiếng quát tháo tiếp viên.

"Tôi không quan tâm, mang ngay một ly rượu ra đây", Pierson hét lên, theo bản tóm tắt.

Sau đó, người phụ nữ này đứng dậy và tiếp tục hét lớn: "Tôi sẽ tự rót, mau mang rượu ra đây".

Khi người phụ nữ cố rời chỗ ngồi, thành viên phi hành đoàn đã chuyển cô ta tới một hàng ghế trống. Pierson bất ngờ túm lấy tay một tiếp viên rồi bóp mạnh. Người phụ nữ này còn định dùng đầu húc mạnh vào tiếp viên hàng không.

Pierson vẫn tiếp tục hung hăng và rời khỏi chỗ ngồi. Các thành viên phi hành đoàn tỏ ra lo lắng vì người phụ nữ ngồi gần một cửa thoát hiểm.

Người phụ nữ vẫn lớn tiếng la hét nhiều lần: "Mau mang một ly rượu ra đây nếu không tôi sẽ cho nổ tung cái máy bay này". Thành viên phi hành đoàn buộc phải còng tay Pierson và trói vào ghế bằng dây an toàn dự phòng.

Khoảng 90 phút trước khi tới sân bay Auckland, Pierson ngủ thiếp đi. Nhưng khi tỉnh dậy và được đưa xuống mặt đất, người phụ nữ này lại văng tục.

Pierson đã nhận tội tại tòa hôm 7/4. Ảnh: Daily Mail

Sau khi Pierson nhận tội tại tòa án hôm 7/4, luật sư của người phụ nữ này cho biết, thân chủ dự tính nộp đơn xin được miễn kết án, viện dẫn lý do rằng bị kết án sẽ để lại hệ quả cho việc di chuyển bằng máy bay sau này.

Tuy nhiên, thẩm phán Alastair Garland nói rằng các hãng hàng không có lẽ sẽ "bớt phiền toái" khi Pierson không di chuyển bằng máy bay.

Thẩm phán cho Pierson tại ngoại và chuẩn bị cho việc kết án vào ngày 23/6 năm nay.

