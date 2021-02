Năm 2021 Tân Sửu có phải năm "Trâu vàng", may mắn để sinh con?

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 19:30 PM (GMT+7)

Nhiều cặp đôi có kế hoạch sinh con rất muốn biết năm 2021 Tân Sửu có phải năm "Trâu vàng" và thích hợp để sinh con hay không.

Tính năm vàng như thế nào?

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, các tuổi vàng, năm vàng với ước vọng giàu sang, phú quý lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Theo văn hóa phương Đông, cách tính tuổi vàng, năm vàng dựa theo thuyết âm dương ngũ hành, quy ước thiên can - địa chi, ứng vào lịch âm mà người Việt sử dụng.

Theo đó, ngũ hành gồm: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ (ứng với các màu Trắng – Xanh – Đen – Đỏ - Vàng). Hành Kim đại diện cho kim loại, trong đó có vàng. Vì vậy, những năm ứng với hành Kim được cho là năm vàng.

10 Thiên can bao gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Trong đó, Canh và Tân là thuộc hành Kim (kim loại, vàng). Vì vậy, người ta cho rằng những năm có can Canh và Tân là năm vàng.

Căn cứ vào thuyết âm dương ngũ hành, thiên can địa chi nêu trên, năm 2021 Tân Sửu có can Tân thuộc hành Kim (vàng) nên được xem là năm Trâu vàng.

Năm 2021 có phải năm thích hợp sinh con?

Theo trang Chinese Zodiac, nhiều nhà chiêm tinh học Trung Quốc căn cứ vào quan niệm dân gian cho rằng 2021 là năm thích hợp để sinh con. Hành Kim đại diện cho sự trường thọ, ổn định, tự chủ. Những đứa trẻ được sinh vào năm 2021 được cho là sẽ gặp nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống.

Các tháng tốt nhất để sinh con trong năm 2021 được cho là từ tháng 3 đến tháng 9. Trang Chinese Zodiac Secrets cho rằng, những đứa trẻ sinh ra trong các tháng này rất thông minh. Tuy nhiên, tất cả chỉ là căn cứ dựa theo quan niệm dân gian mà không có bằng chứng khoa học xác thực.

Theo một số chuyên gia Việt Nam, việc chọn năm vàng để sinh con có thể gây ra một số hệ lụy không tốt. Những "năm vàng" được cho là năm tốt sẽ có sự bùng nổ về số trẻ em sinh ra, dẫn đến việc quá tải các dịch vụ y tế, giáo dục và việc làm. Với các năm được cho là không tốt thì ngược lại.

Bên cạnh đó, việc chọn "năm vàng" sinh con có thể dẫn đến hiện tượng nạo phá thai ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản và gây mất cân bằng giới tính.

Tiến sĩ Phùng Đức Tùng, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và giảm nghèo ở Việt Nam, từng chia sẻ với Tiền Phong rằng, nguyên nhân chính của sự khác biệt về phát triển con người giữa trẻ sinh năm tốt và trẻ sinh vào các năm khác không phải là do yếu tố “tử vi” (năm tốt) mà do các cặp vợ chồng có con sinh năm tốt tin rằng, trẻ sinh năm tốt sẽ có khả năng bẩm sinh tốt hơn và do vậy họ đầu tư nhiều hơn.

Họ chuẩn bị kế hoạch sinh con, tài chính, kiến thức chăm sóc con tốt hơn và chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về tâm lí để sẵn sàng nuôi đứa trẻ trong những điều kiện tốt. Vì vậy, những đứa trẻ sinh năm tốt thường phát triển tốt chủ yếu là do yếu tố nuôi dưỡng chứ không phải tử vi.

Tính cách của trẻ sinh năm Sửu

Theo trang Chinese Zodiac, trẻ sinh năm Sửu thường được cho là rất tự chủ, khó nổi nóng nhưng bướng bỉnh và ít nói. Ngoài ra, trẻ sinh năm Sửu thích kỷ luật và muốn tuân theo một lịch trình cố định.

Không có sở thích về ăn uống nhưng sẽ ăn đúng giờ. Trẻ sinh năm Sửu sẽ lớn rất nhanh. Khi lớn, chúng sẽ tập trung vào con đường mà chúng lựa chọn. Đừng cố thay đổi suy nghĩ của một người tuổi Sửu vì họ rất kiên định.

Để có được sự đồng thuận với người tuổi Sửu, bạn cần có những lý lẽ chắc chắn vì người tuổi Sửu hành động theo logic và lý trí, ít cảm tính.

Sức khỏe

Trẻ sinh năm Sửu được cho là có sức khỏe tốt, cường tráng, khí phách sắt đá và ít bệnh tật.

Sự bướng bỉnh và chăm chỉ khiến người tuổi Sửu đôi khi có thể làm việc quá sức, từ đó dẫn đến căng thẳng, lo lắng. Tuy vậy, người tuổi Sửu biết cách thư giãn, giảm căng thẳng.

Bạn bè và các tuổi hợp - xung khắc

Những đứa trẻ sinh năm Sửu thường được cho là thích chiếm hữu và hay ghen, nhưng biết giữ bí mật - yếu tố khiến trẻ tuổi Sửu dễ được lòng bạn bè. Người tuổi Sửu coi tình bạn là nghiêm túc và thường rất tận tâm.

Theo Chinese Zodiac, trẻ sinh năm Sửu có thể là bạn tốt với bạn bè sinh năm Dậu, hòa đồng với bạn bè sinh năm Tỵ và Tý. Các bạn sinh năm Dần, Tuất và Mùi được cho là sẽ "xung khắc" với trẻ sinh năm Sửu.

Bài mang tính chất tham khảo!

