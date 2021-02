Bắt quả tang nhiều trường hợp đốt pháo Tết Tân Sửu

Thứ Hai, ngày 15/02/2021 10:05 AM (GMT+7)

Trong đêm Giao thừa Xuân Tân Sửu 2021, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã tuần tra, bắt quả tang nhiều trường hợp cố tính đốt pháo trái phép.

Ngày 15-2, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình trạng nổ pháo trái phép trên địa bàn cơ bản được khống chế, tuy nhiên qua tuần tra Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện có 3 trường hợp vẫn lén lút đốt pháo.

Lực lượng công an lập biên bản xử lý các trường hợp nổ pháo trái phép - Ảnh Công an Hà Nam

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, TP; đặc biệt là lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đi từng ngõ, vận động từng hộ dân chấp hành nghiêm Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Ngay trong đêm giao thừa, các lực lượng tập trung tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã tự giác nộp gần 1 kg pháo nổ; 10 quả pháo tự chế; 5 cây pháo hoa; 3 quả pháo hoa kích điện; 3 bệ pháo hoa nổ; 1 bánh pháo tép; 1 quả pháo cù.

Đặc biệt, qua tuần tra, kiểm soát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, trước thời điểm Giao thừa, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang 3 vụ gồm 3 trường hợp đốt pháo nổ trái phép. Lực lượng công an đã lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.

Để tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự cho nhân dân vui tết, đón xuân lành mạnh, an toàn, nhất là chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép, lực lượng công an tỉnh Hà Nam kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.​

