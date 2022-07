Mỹ, Trung Quốc căng thẳng trước cuộc điện đàm Biden - Tập

Mỹ cáo buộc TQ gia tăng “các hành động khiêu khích” ở Biển Đông Ngày 26-7, tại một hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) tổ chức, hai quan chức cấp cao về ngoại giao và quốc phòng Mỹ cáo buộc TQ gia tăng hành động “khiêu khích” chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông, cảnh báo rằng chuyện “hành vi gây hấn và vô trách nhiệm” của Bắc Kinh dẫn tới tai nạn chỉ là vấn đề thời gian, theo Reuters. Theo bà Jung Pak - phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, rõ ràng TQ đang có xu hướng gia tăng hành động khiêu khích đối với các bên tranh chấp Biển Đông và các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực. Bà Pak chỉ ra những lần TQ đưa máy bay can thiệp không an toàn hoạt động của máy bay Úc trong không phận quốc tế trên Biển Đông, cũng như nhiều lần TQ có hành động thách thức các hoạt động nghiên cứu biển và thăm dò năng lượng trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ông Ely Ratner, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chỉ ra rằng TQ đã có “hàng tá hành vi hung hăng và vô trách nhiệm” trong nửa đầu năm nay ở Biển Đông, số lượng tăng mạnh trong năm năm qua. Ông Ratner chỉ trích rằng đây là “một trong những mối đe dọa đáng kể nhất đối với hòa bình và ổn định trong khu vực” và “nếu TQ tiếp tục các hành vi này, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi một sự cố hoặc tai nạn lớn xảy ra trong khu vực”.