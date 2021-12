Mỹ trừng phạt công ty và viện nghiên cứu Trung Quốc vì “vũ khí điều khiển não bộ”

Thứ Sáu, ngày 17/12/2021 10:37 AM (GMT+7)

Bộ Thương mại Mỹ gần đây đã trừng phạt 34 công ty và các viện nghiên cứu Trung Quốc, nêu tên một trong số 12 viện nghiên cứu bị cáo buộc tham gia phát triển “vũ khí điều khiển não bộ”.

Xe tăng Trung Quốc trong sự kiện kỷ niệm 70 năm Quốc khánh năm 2019.

Theo RT, danh sách trừng phạt mới nhất nâng tổng số công ty Trung Quốc bị Mỹ cấm vận lên con số hơn 260. Các công ty Trung Quốc sẽ không được hợp tác với các công ty và cá nhân ở Mỹ, bị cấm tiếp cận công nghệ Mỹ.

Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc và 11 viện nghiên cứu bị cáo buộc "sử dụng các quy trình công nghệ sinh học để hỗ trợ mục đích quân sự, bao gồm vũ khí kiểm soát não bộ".

"Hôm nay, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã hành động để đối phó các mối đe dọa với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ do những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển và triển khai công nghệ sinh học và các công nghệ khác cho các mục đích quân sự", thông báo viết.

“Công nghệ sinh học và y học có thể được sử dụng để cứu mạng sống. Đáng tiếc rằng, Trung Quốc lại sử dụng các công nghệ này để kiểm soát và người dân, đặc biệt là các cộng đồng thiểu số”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Gina Raimondo, nói.

4 công ty khác bị trừng phạt “vì hỗ trợ quân đội Trung Quốc hiện đại hóa”. 5 công ty khác bị phát hiện cố gắng thu thập công nghệ Mỹ cho quân đội Trung Quốc.

Động thái mới nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc như thời người tiền nhiệm Donald Trump.

Dù không áp đặt thêm các đòn thuế mới nhằm vào Trung Quốc, ông Biden cũng không dỡ bỏ các đòn thuế dưới thời ông Trump. Ông Biden cũng ban hành các lệnh trừng phạt nhắm đến lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, khiến các công ty công nghệ Trung Quốc điêu đứng, đặc biệt là Huawei.

Nguồn: http://danviet.vn/my-trung-phat-cong-ty-va-vien-nghien-cuu-trung-quoc-vi-vu-khi-dieu-khien-nao-b...