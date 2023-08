Mỹ nói về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp ông Trump tái đắc cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ trong 24 giờ nếu tái đắc cử.

Ông Miller đưa ra tuyên bố trong cuộc trả lời họp báo thường kỳ ngày 9/8, khi một phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu các cam kết an ninh của Mỹ với Ukraine có thay đổi nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử hay không.

Ông Miller trả lời rằng, các cam kết an ninh của Mỹ với Ukraine sẽ vẫn có hiệu lực dù tổng thống Mỹ trong tương lai có thể là ai đi chăng nữa, theo tờ Ukrainska Pravda.

Ông Miller nói chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ củng cố và đề ra các thỏa thuận an ninh dài hạn với Ukraine. Các thỏa thuận sẽ có hiệu lực lâu dài hơn bất cứ chính phủ nào, dù ở Mỹ hay ở các nước đồng minh châu Âu. Mỹ và phương Tây đã nhiều lần khẳng định các cam kết lâu dài với an ninh của Ukraine.

Ông Miller cũng cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang đàm phán về các điều khoản cam kết an ninh với Ukraine. Ông Miller nhấn mạnh quyết định hỗ trợ Ukraine cuối cùng vẫn thuộc về Quốc hội, chứ không phải chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào Tổng thống.

Mỗi khi chính phủ Mỹ đưa ra đề xuất hỗ trợ Ukraine, Quốc hội đều đồng ý và thông qua. Ông Miller tin tưởng điều này sẽ vẫn được tiếp tục cho dù ông chủ mới của Nhà Trắng là ai. Nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới.

Hiện chưa rõ cụ thể các thỏa thuận an ninh của Mỹ với Ukraine. Hai bên đã đàm phán về các điều khoản từ ngày 3/8. Các cam kết an ninh được cho là bước đệm trong khoảng thời gian Ukraine chưa thể gia nhập NATO do đang xảy ra xung đột với Nga.

