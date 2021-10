Mỹ: Ngư dân ngỡ ngàng câu được hàng loạt cá ngừ “quái vật” nặng 3 tạ

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 20:30 PM (GMT+7)

Ngư dân và những cần thủ ở Mỹ thời gian qua thi nhau câu cá ngừ khổng lồ ở vùng biển Đại Tây Dương ngoài khơi thành phố New York ,với những con cá “khủng” nặng tới 300kg.

Người dân New York vui mừng khi câu được cá ngừ khổng lồ.

Một đàn cá ngừ khổng lồ quý hiếm xuất hiện tại vùng biển ngoài khơi New York đã tạo ra cơn sốt săn cá ngừ vây xanh.

Nhiều ngư dân bày tỏ sự kinh ngạc trên tờ New York Post, nói họ đi câu cả đời ở vùng biển này nhưng chưa bao giờ thấy đàn cá ngừ khổng lồ to lớn như vậy.

Cá ngừ khổng lồ mà ngư dân ở New York câu được nặng từ 100 - 300kg.

Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương là một trong những loài cá ngừ lớn nhất thế giới. Cá biệt có những cá thể trưởng thành phát triển chiều dài tới 4 mét và nặng 900kg.

Colesanti, 29 tuổi, ngư dân ở New York, đem theo cần câu cá cỡ lớn và cá sống để săn cá ngừ khổng lồ. “Chúng tôi đã chờ đợi 3 tháng để có cơ hội hiếm hoi này”, Colesanti nói.

Người dân New York nói chưa từng thấy đàn cá ngừ đông đảo tiến gần vào bờ biển ngoài khơi như vậy.

Richard Colombo, 43 tuổi, một người câu cá có 20 năm kinh nghiệm, cũng hào hứng với việc săn cá ngừ khủng. “Có tới 200 chiếc thuyền ngoài kia, tất cả đều đang câu cá ngừ”, Colombo nói.

Những con cá ngừ khổng lồ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Vào đầu mùa hè, ngư dân và cần thủ ở New York chỉ câu được cá ngừ vây xanh tiêu chuẩn nặng 45kg. Từ tháng 8 tới nay, rất nhiều cá ngừ vây xanh mà người dân câu được nặng từ 100kg cho tới 300kg.

Cá ngừ khổng lồ giúp các ngư dân kiếm được khoản tiền lớn.

Colombo nói câu cá ngừ vây xanh khổng lồ có sức hấp dẫn kỳ lạ. "Đó là cảm giác hồi hộp. Nếu bạn câu một con cá ngừ nặng gần 100kg so với một con cá mập nặng tương đương, thì chiến đấu với con cá ngừ sẽ khó hơn gấp 10 lần", Colombo nói.

Tim Yagnisis, thuyền trưởng tàu cá FV Margarita, nói đàn cá ngừ vây xanh khổng lồ năm nay tiếp cận rất gần vùng bờ biển ngoài khơi. "Chúng tôi bắt được cá ngừ khổng lồ ở độ sâu 13 mét. Cá ngừ xuất hiện gần bờ thu hút rất nhiều cần thủ. Họ coi đây là trò tiêu khiển”, Yagnisis nói.

Con cá ngừ lớn nhất mà các ngư dân ở New York câu được đến nay nặng 300kg.

Carl Safina, một nhà sinh thái biển, nói trên tờ New York Post, rằng “quần thể cá ngừ vây xanh phát triển đông đảo hơn nhiều so với 10-20 năm trước, có thể do nguồn thức ăn dồi dào ở đại dương”.

