Mỹ mở cuộc điều tra Cơ quan Mật vụ sau những lỗ hổng an ninh vụ ông Trump bị bắn

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt khi có cuộc vận động tranh cử vào ngày 13/7.

Theo Daily Mail, trên trang web chính thức, Bộ An ninh Nội địa thông báo đã mở cuộc điều tra Cơ quan Mật vụ sau sự việc ông Trump bị bắn trong cuộc vận động tranh cử.

Bộ phận chống khủng bố và các mối de dọa nội địa đang thực hiện cuộc điều tra, tuyên bố cho biết. Cuộc điều tra sẽ đánh giá quy trình của Cơ quan Mật vụ (USSS) trong việc đảm bảo an ninh tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump vào ngày 13/7.

Trước đó, truyền thông Mỹ nêu nghi vấn về lỗ hổng an ninh, trong đó Cơ quan Mật vụ là bên chịu trách nhiệm chính. Các lỗ hổng này đã dẫn đến việc ông Trump bị bắn.

Phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cũng đang kêu gọi mở cuộc điều tra riêng. Hạ nghị sĩ Derrick Van Orden đề nghị Hạ viện thành lập hội đồng khẩn cấp để điều tra vụ ám sát ông Trump, đặc biệt là nhắm tới những tuyên bố được cho là "kích động bạo lực" của phe Dân chủ.

"Tôi hi vọng sự việc này sẽ là lời nhắc nhở giới truyền thông. Trong một thập kỷ qua, truyền thông Mỹ hầu như đứng về phía phe Dân chủ. Họ lan truyền các thông tin mang tính kích động, đe dọa sự an toàn của ông Trump và an ninh của nước Mỹ", ông Van Orden nói khi tham gia đại hội của đảng Cộng hòa ở thành phố Milwaukee.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Van Orden kêu gọi Hạ viện mở cuộc điều tra riêng vụ ông Trump bị bắn.

"Hãy nghĩ về tâm lý của nghi phạm xả súng chỉ mới 20 tuổi đó. Khi cậu ta mới 11 hoặc 12 tuổi, cậu ta có thể đã nghe thấy hoặc đọc được những thông tin tiêu cực đó", ông Van Orden nói. "Còn điều gì khác khiến nghi phạm 20 tuổi trèo lên mái nhà để bắn ông Trump ngoài việc cậu ta đã đã chịu ảnh hưởng từ phe Dân chủ, từ các phương tiện truyền thông?".

Sau vụ nổ súng, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Joe Biden thừa nhận có thể sẽ phải điều chỉnh lại chiến lược theo hướng giảm bớt lời lẽ công kích nhằm vào ông Trump.

Ông Van Orden cho rằng, Cơ quan Mật vụ đã "thất bại" trong việc đảm bảo an ninh cho ông Trump, nhưng ông không kêu gọi sa thải bất kỳ ai.

"Nhiệm vụ của Cơ quan Mật vụ là đảm bảo ông Trump không bị bắn và ông Trump đã bị bắn. Như vậy là cơ quan đã không làm tốt nhiệm vụ chính của họ", ông Van Orden nói.

Ông Van Orden cũng nhấn mạnh việc người dân Mỹ cần được biết các thông tin về cuộc điều tra của Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát của Hạ viện, nghị sĩ James Comer đã yêu cầu Cơ quan Mật vụ cung cấp tất cả thông tin về thành viên mật vụ tham gia bảo vệ ông Trump, đoạn ghi âm trao đổi giữa họ và video quay ở hiện trường. Ông Comer cũng yêu cầu Giám đốc Cơ quan Mật vụ, bà Kimberly Cheatle sớm tham dự một cuộc điều trần ở Quốc hội.

