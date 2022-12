Mỹ hé lộ cách ngăn Iran sản xuất máy bay không người lái hiện đại

Iran sở hữu một loạt các UAV hiện đại.

Nhà Trắng đang xây dựng kế hoạch ngăn Iran sử dụng trang thiết bị phương Tây để chế tạo máy bay không người lái quân sự (UAV), Adrienne Watson, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói.

Bà Watson đưa ra tuyên bố sau khi Washington cáo buộc Tehran cung cấp UAV chiến đấu để Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi đang tìm cách ngăn Iran sản xuất UAV thông qua các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và làm việc với các công ty tư nhân sản xuất các trang thiết bị mà Iran sử dụng trong các mẫu UAV", bà Watson nói ngày 28/12.

Bà Watson nói Nhà Trắng sẽ "tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng hơn, kiểm soát và ngăn Iran tiếp cận các công nghệ có thể được sử dụng để sản xuất UAV".

Tuần trước, Washington đã thành lập nhóm chuyên trách điều tra về các thành phần và thiết bị phương Tây được sử dụng trong các mẫu UAV được Nga sử dụng ở Ukraine.

Ukraine từng nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng mẫu UAV Shahed-136 của Iran trong các cuộc tập kích Kiev và nhiều thành phố khác. Nga đã bác bỏ và khẳng định chỉ sử dụng các vũ khí được sản xuất ở Nga.

Iran cũng khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này không cung cấp vũ khí sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Hôm 25/12, tướng Mohammad Bagheri, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, nói cáo buộc từ phương Tây về việc Iran cung cấp UAV vũ trang cho Nga, đã chứng minh sự hiệu quả và các bước tiến trong dự án phát triển UAV của Iran.

Đầu tháng 11, Ngoại trưởng Iran, Hossein Amir-Abdollahian nói Tehran từng "cung cấp một số lượng ít ỏi các UAV" cho Nga, vài tháng trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hồi tháng 9 và tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa một số công ty Iran tham gia hoạt động sản xuất, phân phối UAV vào danh sách đen.

