Mỹ - Hàn khởi động cuộc tập trận lớn nhất trong 5 năm

Ngày 13/3, Hàn Quốc và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong 5 năm qua. Cuộc tập trận mang tên "Lá chắn Tự do" (Freedom Shield), dự kiến kéo dài ít nhất 10 ngày và sẽ tập trung vào "môi trường an ninh đang thay đổi" do các hoạt động quân sự gia tăng của Triều Tiên.

Cuộc tập trận Lá chắn Tự do sẽ diễn ra liên tục, không nghỉ cuối tuần, bao gồm nhiều bài tập huấn luyện khác nhau nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa 2 quân đội đồng minh trong các hoạt động tác chiến "đường không, đường bộ, đường biển, trên không gian, trên mạng cùng các hoạt động tác chiến đặc biệt khác".

Các trực thăng quân sự đậu tại căn cứ của Mỹ ở Pyeongtaek, cách Seoul 65km về phía nam. Ảnh: Yonhap

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ra thông báo cho biết, "Lá chắn tự do" là cuộc diễn tập phòng thủ dựa trên kế hoạch hoạt động chung được thiết kế để bảo vệ Hàn Quốc khỏi một cuộc xung đột có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Nhiều vũ khí hạng nặng của Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia vào cuộc tập trận này và nhiều hoạt động bắn đạn thật cũng sẽ được tổ chức.

Cùng với đó, Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tiến hành khoảng 20 cuộc diễn tập thực địa gọi chung là Khiên chiến binh, trong đó có cuộc tập trận đổ bộ Ssangyong (Song Long). Các cuộc diễn tập này đại diện cho sự trở lại của các cuộc tập trận Đại bàng non bị đình chỉ vào năm 2019 dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in.

Tất cả các cuộc tập trận như vậy đều khiến Triều Tiên nổi giận. Bình Nhưỡng coi đây là cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên, đồng thời tuyên bố chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của họ là để phục vụ mục đích tự vệ.

Sáng 13/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuối tuần qua Triều Tiên đã phóng 2 "tên lửa hành trình chiến lược" từ một tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

KCNA dẫn "lập trường không đổi" của Triều Tiên về việc đối đầu với một tình huống trong đó "Mỹ và các lực lượng Hàn Quốc ngày càng lộ liễu hơn trong các cuộc diễn tập quân sự chống Triều Tiên".

