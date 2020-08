Mỹ: Đang "phát ốm" vì Covid-19, bệnh khác khiến hàng nghìn người chết mỗi năm lại sắp tới

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trong khi giới chức và các y bác sĩ Mỹ nói rằng họ đang “phát ốm” vì Covid-19 thì mùa thu và mùa đông sắp đến, báo hiệu mối nguy khác xuất hiện giữa đại dịch: Cúm mùa.

Các chuyên gia cho rằng, dịch Covid-19 đang làm nước Mỹ bớt tập trung vào cúm mùa – dịch bệnh xảy ra hằng năm ở Mỹ. Điều này có thể khiến xứ cờ hoa đối mặt với đợt cúm mùa khủng khiếp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong bối cảnh hiện nay, chỉ một đợt bùng phát cúm mùa nhẹ cũng có thể khiến nhiều bệnh viện “chao đảo” vì họ đang phải gồng mình chiến đấu với Covid-19.

Mối nguy cúm mùa năm nay lớn đến mức chính quyền nhiều bang ở Mỹ đang thúc giục người dân đi tiêm phòng.

Tiến sĩ Robert Redfield – giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) – đã kêu gọi lãnh đạo nhiều công ty lớn chi tiền để tiêm phòng cúm mùa cho các nhân viên.

CDC Mỹ mỗi năm thường mua 500.000 liều vắc xin cúm mùa để tiêm miễn phí cho người không có bảo hiểm y tế. Nhưng năm nay, họ mua thêm 9,3 triệu liều.

Tiến sĩ Anthony Fauci – chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ – cũng kêu gọi người dân đi tiêm vắc xin phòng cúm mùa.

Dịch cúm mùa sắp kéo tới, đe dọa sức khỏe người dân Mỹ (ảnh: NY Times)

Ở Anh, Thủ tướng Boris Johnson phát động chiến dịch tiêm phòng cúm mùa và gọi nhóm người phản đối tiêm vắc xin là “gàn dở”.

Tại Bang California, các trường đại học yêu cầu 230.000 nhân viên và 280.000 sinh viên phải tiêm vắc xin ngừa cúm mùa.

Là một bệnh về đường hô hấp và có thể gây nguy hiểm tính mạng, cúm mùa có một số triệu chứng giống với Covid-19 như sốt, đau đầu, ho, đau họng và mệt mỏi. Các chuyên gia cho rằng, việc bệnh nhân nhiễm cả Covid-19 và cúm mùa một lúc là “thảm họa” đối với sức khỏe.

Theo CDC, mùa cúm năm 2019 – 2020 đã khiến hơn 10.000 người tử vong. Dịch cúm mùa ở Mỹ thường xảy ra vào mùa thu hoặc mùa đông, thời gian bùng phát mạnh nhất là từ tháng 12 – tháng 3 năm sau.

Việc chủ động phòng chống cúm mùa ở Mỹ đang gặp nhiều khó khăn khi phong trào phản đối tiêm vắc xin của người dân gia tăng.

Giới chức y tế các bang Mỹ đang nỗ lực liên hệ với các công ty, nhà máy trên cả nước để tiêm miễn phí vắc xin cúm mùa cho người dân. Từ tháng 8 đến 31.10, chính quyền sẽ phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng cúm mùa thông qua mạng xã hội, quảng cáo, truyền hình và cả đài phát thanh. Nhấn mạnh tiêm vắc xin phòng cúm mùa năm nay là đặc biệt quan trọng, người dân nên hưởng ứng càng sớm càng tốt.

Dự kiến, năm nay Mỹ sẽ tiêm 98 triệu mũi vắc xin ngừa cúm mùa – một con số kỷ lục.

Một nhóm biểu tình kêu gọi chống tiêm vắc xin ở Mỹ (ảnh: NY Times)

Ở New York – nơi ghi nhận khoảng 2.000 người tử vong vì cúm mùa mỗi năm – việc tiêm vắc xin không chỉ được giao cho các bệnh viện, trung tâm mà cả các hiệu thuốc tư nhân cũng tham gia.

Tiêm phòng cúm mùa an toàn và hiệu quả đã khó, thuyết phục người khác đi tiêm vắc xin hiện nay lại càng khó hơn, New York Times nhận định. Do ảnh hưởng của các nhóm bài vắc xin cực đoan, nhiều người Mỹ hiện có tâm lý e ngại việc tiêm vắc xin phòng bệnh.

Vắc xin ngừa cúm mùa ở Mỹ có chất lượng rất cao nhưng cần được tiêm nhắc lại sau khoảng một năm. Hiệu quả của vắc xin phát huy tối ưu sau 2 tuần được tiêm.

“Nhiều người Mỹ không chịu tiêm vắc xin vì họ nghĩ rằng nó khiến họ bị bệnh”, Patsy Stinchfield – giám đốc Trung tâm y tế tại Minnesota – nhận xét.

“Việc xuất hiện một số triệu chứng cúm nhẹ sau khi được tiêm vắc xin chỉ là phản ứng miễn dịch thông thường của cơ thể. Đó là khi cơ thể chúng ta hình thành các kháng nguyên. Tôi sẵn sàng chịu tác dụng phụ vài ngày, nó chẳng là gì so với việc bị nhiễm cúm mùa thật sự”, Stinchfield – chuyên gia tại CDC – nói.

“Tôi hy vọng nhiều người hãy thay đổi suy nghĩ. Hiện vắc xin Covid-19 còn đang được thử nghiệm nên tôi chưa được tiêm, nhưng tôi có thể sử dụng vắc xin cúm mùa để bảo vệ bản thân”, bà Stinchfield nói thêm.

