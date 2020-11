Mỹ chuẩn bị có hành động chống lại Trung Quốc ở Biển Đông

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 20:45 PM (GMT+7)

Đây là lần thứ năm trong năm 2020 chiến hạm USS Barry của Hải quân Mỹ này thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS Barry.

Hoa Kỳ tuyên bố đưa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Barry trở lại Biển Đông với mục đích đảm bảo an ninh trong khu vực, điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp ở vùng biển tranh chấp.

"Hiện diện thường trực ở Biển Đông đóng vai trò then chốt trong việc dành hỗ trợ cho hoạt động tự do và cởi mở tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Quyền tự do lưu thông hàng hải ở vùng biển quốc tế là yêu cầu có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với tất cả các nước" - thuyền trưởng chỉ huy chiến hạm USS Barry Chris Gal tuyên bố.

Một sỹ quan khác của Hải quân Mỹ cho hay, "thật khó hình dung mỗi ngày có bao nhiêu tàu cá và thương hạm đi qua vùng biển này và tiến hành hoạt động kinh doanh ở đây. Để thực hiện sứ mệnh của mình một cách an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp, tàu USS Barry đang thường xuyên làm việc trong đội hình, luôn cảnh giác và duy trì kết nối liên lạc".

Đây đã là lần thứ năm trong năm 2020 chiến hạm USS Barry của Hải quân Mỹ này thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong khu vực.

Theo các thủy thủ Mỹ, dù hoạt động độc lập hay là trong thành phần nhóm lớn, khu trục hạm USS Barry là biểu tượng nổi bật về sức mạnh hùng hậu mà Hoa Kỳ có thể triển khai để chống lại bất cứ sự gây hấn nào.

