Mỹ áp thuế quốc gia nghèo nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng

Ông Cảnh Sảng – phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (ảnh: Reuters)

Hôm 22/4, Thời báo Hoàn cầu dẫn lời ông Cảnh Sảng – phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc – cho biết, Mỹ đang áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Haiti và điều này khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Theo CNN, Haiti, với dân số khoảng 11 triệu người, là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Vài năm gần đây, người dân Haiti luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, bất ổn an ninh và thiên tai.

“Cách đây không lâu, Mỹ đã thách thức dư luận thế giới bằng thuế đối ứng với tất cả đối tác thương mại, bao gồm cả mức thuế cơ bản 10% đối với Haiti. Hành động bắt nạt kinh tế của Mỹ không chỉ nhằm vào các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc mà còn gây tổn hại đến một quốc gia mong manh như Haiti, nơi người dân đang gặp rất nhiều khó khăn”, ông Cảnh Sảng nói trong một hội nghị của Liên hợp quốc về tình hình Haiti.

“Điều này không chỉ khắc nghiệt, vô lý mà còn vô cùng đau lòng”, ông Cảnh Sảng nói.

Tội phạm cầm súng ngang nhiên ra đường ở Haiti (ảnh: Al Jazeera)

Theo ông Cảnh Sảng, Haiti là quốc gia ở khu vực Mỹ Latin đầu tiên tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, Haiti gặp nhiều khó khăn do bất ổn an ninh, thiên tai và sự can thiệp từ bên ngoài.

Phó Đại sứ Trung Quốc cho rằng, Mỹ nên giúp đỡ Haiti thay vì gây thêm khó khăn cho quốc gia này.

“Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ suy ngẫm về tất cả những điều trên. Tương lai của Haiti không nên trở thành vật hy sinh cho các lợi ích chiến lược mà Mỹ theo đuổi”, ông Cảnh Sảng nói, nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Haiti.

Các phát biểu của ông Cảnh Sảng được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng vì vấn đề thuế quan. Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên tổng cộng 145%. Đáp trả, Trung Quốc áp thuế 125% đối với hàng hóa Mỹ.

Hôm 22/4, Nikkei Asia (báo Nhật Bản) dẫn dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa tin, Trung Quốc đã ngừng mua đậu nành và ngô của Mỹ từ giữa tháng 1.

Theo Nikkei Asia, năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 27 triệu tấn đậu nành từ Mỹ, trị giá khoảng 12,8 tỷ USD. Số lượng này tương đương với 1/2 sản lượng đậu nành xuất khẩu của Mỹ.

Đầu tháng 4, Trung Quốc đã mua khoảng 2,4 triệu tấn đậu nành của Brazil.

“Đây là một hợp đồng lớn bất thường, tương đương 1/3 lượng đậu nành mà Trung Quốc tiêu thụ trong một tháng”, Nikkei Asia dẫn lời một quan chức thuộc Hiệp hội sản xuất đậu nành Brazil.

“Trung Quốc là thị trường mà chúng tôi không muốn để mất”, Jim Sutter – Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu đậu nành Mỹ – nói với CGTN (hãng thông tấn Trung Quốc).