Mở rộng BRICS: Vừa mừng vừa lo

Mỹ không nao núng nhưng chuyên gia cảnh báo lo ngại Ngày 25-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã không đề cập đến vấn đề Iran gia nhập nhóm, thay vào đó chỉ nhắc lại những nhận xét trước đó từ Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden “không coi BRICS đang biến thành một loại đối thủ địa chính trị nào đó đối với Washington hoặc bất kỳ ai khác”, theo tờ The New York Times. Tuy vậy, một số nhà phân tích cho rằng việc hàng chục quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập BRICS sẽ là lời cảnh tỉnh đối với phương Tây. “Sự nhiệt tình của nhiều nước đang phát triển tham gia BRICS không chỉ phản ánh sự hấp dẫn của quá trình toàn cầu hóa mang các giá trị mà TQ đề ra, mà còn phản ánh sự thất bại của các nước phương Tây trong việc xây dựng một trật tự quốc tế toàn diện hơn” - ông Neil Thomas, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu TQ của Viện Chính sách xã hội châu Á, nhận định.