Miền Nam Trung Quốc bị tàn phá nặng nề bởi mưa lũ

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 16:15 PM (GMT+7)

Các cơn mưa lớn vừa qua ở miền nam Trung Quốc đã gây lũ lụt, sạt lở, chính quyền địa phương đã liên tục tăng mức cảnh báo lũ trên nhiều con sông.

Tính đến ngày 8/7/2020, mực nước của của sông Dương Tử đoạn qua khu vực Vũ Hán đã vượt mức cảnh báo lũ của Trung Quốc, hiên Hoàng Hoa Cơ Lương ở Vũ Xương (địa danh du lịch nổi tiếng ở Vũ Hán) đã bị ngập lên đến đỉnh.

Trong mùa hè năm nay, lượng mưa ở nhiều nơi tại miền nam Trung Quốc đã phá vỡ các kỷ lục trước đó, các dòng sông đều vượt quá mức báo động và tình hình mực nước rất nghiêm trọng. Trung Quốc đã nâng mức ứng phó, kiểm soát lũ khẩn cấp từ cấp IV lên cấp III. Đài quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong năm nay.

Theo dữ liệu thống kê của cơ quan này, An Huy, Hồ Bắc, Chiết Giang và Trùng Khánh có lượng mưa cao nhất kể từ năm 1961. Lượng mưa trung bình ở An Huy và Hồ Bắc đã vượt quá 500 mm. Hiện có hơn 300 con sông vượt mức cảnh báo lũ, nhiều hơn so với cùng kỳ trong những năm trước đây. Đặc biệt chỉ tính riêng từ tháng 6 đến nay đã có 277 con sông vượt mức cảnh báo lũ, chiếm 91% các con sông vượt mức cảnh báo trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày 6/7/2020, mưa lũ đã nhấn chìm khu vực Bạch Quả ở thị trấn Tam Khẩu, thành phố Hoàng Sơn tỉnh An Huy. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp của tỉnh này đã nhanh chóng được điều động đến đây để tiến hành cứu hộ. Trong những ngày qua, mưa lớn đã xảy ra Hoàng Sơn, An Huy và đã xuất hiện lũ ở một số địa phương tại tỉnh này.

Ngày 8/7, Hồ chứa nước Tân An ở Hàng Châu, Chiết Giang đã mở 9 cửa xả lũ, tốc độ xả lũ lên tới 500 m3/giây. Hồ chứa nước này là một trong những dự án kiểm soát lũ quan trọng trên các nhánh ở thượng lưu sông Tiền Đường của Trung Quốc. Đợt xả lũ này là lần đầu tiên sau 9 năm hò chứa này tiến hành xả lũ, cũng là lần thứ 7 xả lũ kể từ khi công trình này được xây dựng trong thập niên 50.

Mực nước sông Kỳ Giang ở khu vực Kỳ Giang, Trùng Khánh đến hôm 7/7 cũng vượt mức cảnh báo. Nước đã dâng gần tới mặt đường đại lộ ở khu vực này.

Còn khu vực huyện Vụ Nguyên tỉnh Giang Tây thì đã ngập chìm trong nước từ ngày 4/7, cảnh báo lũ đã liên tục được chính quyền địa phương đưa ra. Hàng nghìn người dân đã được sơ tán khỏi khu vực này.

Ở An Huy, mưa lớn đã làm sụt lở nhiều đoạn đường, bờ kè và nhà ở, cùng với đó hàng nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại. Từ ngày 7/7 trạm Trường Giang ở An Khánh, An Huy đã vượt mức cảnh báo. Công viên Giang Than, địa điểm du lịch được hàng nghìn người lui tới cũng đã chìm trong nước.

Ngày 8/7, cầu Thủy Tây Môn và Hán Trung Tô ở Nam Kinh, Giang Tô đã bị nước sông Tần Hoài (nhánh của sông Hoài) nhấn chìm toàn bộ.

