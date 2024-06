Lý do Ukraine vẫn bị Nga áp đảo dù nhận được đạn pháo phương Tây ở mặt trận

Các lực lượng Ukraine hoạt động ở vùng lân cận Vovchansk (phía đông bắc Kharkiv) nói với The Telegraph rằng đạn dược do phương Tây cung cấp đã bắt đầu đến được đưa đến mặt trận. Song, lực lượng Nga ở những khu vực này vẫn được hưởng lợi thế về đạn dược.

Một binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng lực lượng Nga hiện đang duy trì lợi thế pháo binh 5 chọi 1 so với quân đội nước này. Trong khi đó, một binh sĩ khác nói với ERR - đài truyền hình của Estonia rằng đạn dược do phương Tây cung cấp bắt đầu đến tiền tuyến nhưng chưa đạt quy mô lớn. Do đó, lực lượng Nga tiếp tục có "lợi thế đáng kể" về hỏa lực pháo binh.

Ukraine vẫn bị Nga áp đảo dù đạn pháo phương Tây đã tới mặt trận. Ảnh: Pravda

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đánh giá rằng, các lực lượng Nga đang cố gắng đạt được những lợi ích đáng kể về mặt chiến thuật và hoạt động trước khi hỗ trợ quân sự của Mỹ đến tiền tuyến với quy mô lớn. Bên cạnh đó, sau khi nhận những lô hàng viện trợ đầu tiên do phương Tây cung cấp, Ukraine cũng sẽ mất một thời gian để đạt được hiệu quả chiến thuật và tác chiến ở mặt trận.

Trong khi đó, hãng tin AP đưa tin, chính quyền Mỹ có thể gửi gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 225 triệu USD cho Ukraine trong thời gian sắp tới. Gói viện trợ này có thể bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa cho hệ thống phòng không HAWK, tên lửa phòng không Stinger, hệ thống chống thiết giáp Javelin và AT-4, pháo phản lực 155mm, xe bọc thép, xe kéo, tàu tuần tra, vật liệu phá dỡ và nhiều loại phụ tùng, thiết bị khác.

Sau 6 tháng đấu tranh chính trị và trì hoãn, Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD được chờ đợi từ lâu vào tháng 4, trong đó phần lớn là viện trợ quân sự. Tuy nhiên, trong thời gian ngừng viện trợ, Ukraine đã để mất thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka vào tháng 2 do thiếu đạn dược trầm trọng.

Sự thiếu hụt lực lượng phòng không của Ukraine cũng được thể hiện rõ khi Nga tăng cường các cuộc tấn công trên khắp đất nước, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến nước này thiệt hại hơn 1 tỷ USD .

Các quan chức Mỹ hiện đang tiếp tục cố gắng làm rõ chính sách của Washington liên quan đến khả năng Kiev tấn công một số mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí được viện trợ. Tuye nhiên, thông tin công khai về chính sách của Mỹ vẫn chưa rõ ràng.

