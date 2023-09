Lộ thời điểm 'vua chiến trường' M1A1 Abrams xuất hiện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine

M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ loại xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ. M1A1 Abrams có lớp giáp bảo vệ tốt hơn so với phiên bản trước đó. Tháp pháo phía trước và giáp thân có thêm lớp giáp composite tiên tiến được gia cố bằng uranium để bảo vệ tốt hơn. Phương tiện sử dụng động cơ tuabin khí AGT1500 của Avco Lycoming với công suất lên đến 1500 mã lực, cho phép M1A1 Abrams di chuyển với vận tốc tối đa 67km/h, tầm hoạt động 465 km. M1A1 Abrams có thể tăng tốc từ 0 lên 32km/h chỉ trong vòng 7 giây. Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2, được Mỹ phát triển để chống lại các xe tăng đối phương. Ngoài pháo chính là M256, xe tăng này còn trang bị một số vũ khí khác gồm súng máy M240 7,62 mm đồng trục, một súng máy 7,62 mm khác lắp trên nóc do xạ thủ vận hành và súng máy Browning M250 12,7 mm do chỉ huy vận hành.