Liệu ông Trump có thể tranh cử nếu bị truy tố hoặc kết án?

Hiện tại, ông Trump đang phải đối mặt 4 cuộc điều tra tội phạm do chính phủ tiến hành, từ cấp địa phương đến trung ương, nhằm vào cá nhân ông hoặc doanh nghiệp của ông.

Những cuộc điều tra này liên quan các vụ việc như tìm thấy tài liệu mật ở dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida, nỗ lực can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, và gần đây nhất là cáo buộc ông Trump dùng tiền “bịt miệng” diễn viên phim “người lớn” Stormy Daniels về chuyện ông Trump có quan hệ tình dục với cô này.

Những vụ việc này, đặc biệt là sau vụ tiền bịt miệng Stormy Daniels, đã làm dư luận dấy lên những câu hỏi liên quan ông Trump và đặc biệt là con đường tranh cử của ông.

Nếu bị truy tố hoặc kết án, ông Trump vẫn có thể tranh cử?

GS luật Richard Hasen của ĐH California (Mỹ) khẳng định: “Không gì có thể ngăn cản ông Trump tranh cử tổng thống khi đang bị truy tố, hoặc thậm chí bị kết án”, theo đài CNN.

Theo Hiến pháp Mỹ, có 3 điều kiện tiên quyết mà các ứng cử viên muốn tranh cử tổng thống phải thỏa mãn là: có quốc tịch Mỹ ngay từ khi sinh ra; ít nhất 35 tuổi; sinh sống tại Mỹ ít nhất 14 năm.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu một ứng viên bị truy tố, hay bị kết án thì có thể khó giành được phiếu bầu hơn so với những ứng viên còn lại. Tuy nhiên, các ứng cử viên này sẽ không bị cấm tranh cử hoặc đắc cử.

Ông Trump có dính các quy định hạn chế về tranh cử khác?

Không có điều khoản nào trong Hiến pháp và Tu chính án thứ 14 và 22 có thể áp dụng, ngăn ông Trump tranh cử, dù ông vướng nhiều vụ kiện.

Về giới hạn nhiệm kỳ, Tu chính án thứ 22 cấm bất kỳ ai đã hai lần làm tổng thống, nghĩa là đã 2 lần được bầu làm tổng thống hoặc phục vụ một phần nhiệm kỳ của người khác và sau đó đắc cử trong nhiệm kỳ mới, tái tranh cử. Điều này không áp dụng cho Trump vì ông đã thua cuộc bầu cử năm 2020.

Về vấn đề luận tội, nếu một người bị Hạ viện luận tội và bị Thượng viện kết án về tội nhẹ và tội nghiêm trọng, người đó sẽ bị cách chức và không đủ tư cách phục vụ trở lại. Với trường hợp ông Trump, mặc dù 2 lần bị Hạ viện luận tội trong nhiệm kỳ tổng thống của mình nhưng ông đã được Thượng viện tuyên trắng án.

Bên cạnh đó, Tu chính án thứ 14 bao gồm một điều khoản về không đủ điều kiện tranh cử và điều khoản này có các quy định liên quan đến các cựu quân nhân của Liên minh miền nam ở thời Nội chiến Mỹ. Ông Trump thì không liên quan đối tượng này.

Ông Trump có khả năng bị bỏ tù không?

Tính tới thời điểm hiện tại, ông Trump chưa bị truy tố, xét xử hay kết án. Bất kỳ bản cáo trạng nào về loại hành vi phạm tội bất bạo động sẽ không khiến bị cáo nào lãnh án tù.

GS Hasen nói: “Tôi không cho rằng ông Trump sẽ bị bỏ tù nếu ông ấy bị truy tố vì bất kỳ tội danh nào trong số này”.

Diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, ở một sự kiện vào năm 2018 tại thủ đô Washington D.C. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người ta còn không tưởng tượng ra cảnh ông Trump ở bên trong phòng giam vì điều đó quá xa vời. GS Hasen nói rằng nếu ông Trump bị bắt thì Cơ quan Mật vụ sẽ phải sắp xếp để bảo vệ ông trong tù và công tác hậu cần thì chưa ai nghĩ đến. Chẳng hạn, liệu các đặc vụ sẽ được đưa vào các xà lim ở gần ông Trump và họ sẽ mặc đồ như tù nhân hay lính canh?

Trong lịch sử, đã có các quan chức cao cấp bị buộc tội tìm được cách tránh được ở tù. Ví dụ, Cựu Tổng thống Richard Nixon đã được người kế nhiệm Gerald Ford ân xá trước. Phó tổng thống dưới thời ông Nixon - ông Spiro Agnew, đã từ chức sau khi vướng vào bê bối tham nhũng. Ông Agnew đã thỏa thuận nhận tội và tránh được án tù.

Vấn đề bảo vệ an ninh cho ông Trump ra sao?

Cảnh sát ở New York đã thảo luận về việc chuẩn bị an ninh nếu vụ việc về ông Trump tiếp tục, theo tờ The Hill.

Các nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Mật vụ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho việc di chuyển của ông Trump vào và ra khỏi tòa án, trong khi an ninh bên trong tòa án sẽ được giao cho nhân viên tòa án và cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Anthony Guglielmi cho biết ông không thể bình luận về các kế hoạch hoặc hoạt động bảo vệ cụ thể. Hệ thống tòa án New York từ chối bình luận về các thỏa thuận an ninh.

Một phát ngôn viên chính quyền New York cho biết hiện chưa có mối đe dọa an ninh nào đáng chú ý và chính quyền sẽ tiếp tục theo dõi mọi hoạt động, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống và giữ an toàn cho người dân New York.

Nguồn: https://plo.vn/cong-to-vien-chua-len-tieng-lieu-ong-trump-co-bi-bat-hay-khong-post725378.htmlNguồn: https://plo.vn/cong-to-vien-chua-len-tieng-lieu-ong-trump-co-bi-bat-hay-khong-post725378.html