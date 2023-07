Lắp camera trong phòng ngủ ở nhà thuê, cô gái hãi hùng khi thấy hành động của chủ nhà

Cô gái hãi hùng với những gì nhìn thấy qua camera.

Theo Daily Star, người phụ nữ hãi hùng khi camera ghi lại cảnh chủ nhà cho thuê âm thầm vào phòng ngủ của cô gái, lấy đồ lót của cô trong khi có hành động "tự sướng".

Cô gái họ Liu nói mình lắp camera trong phòng ngủ vì lý do an ninh, do nghe được thông tin rằng chủ nhà thường dẫn những người hỏi thuê tới xem nhà, khi không có ai ở nhà.

Nhưng cô gái không ngờ khi thấy những hình ảnh mà camera ghi lại tại căn hộ mà cô thuê khi ở chung với bạn trai.

Chủ nhà cầm đồ lót của cô gái và có hành động "tự sướng"

Cô gái họ Liu, người Malaysia, đã bật khóc với những gì mà mình nhìn thấy. Ở thời điểm đó, cô gái vẫn đang đi làm. Chủ nhà xuất hiện trong phòng ngủ của cô trong tình trạng không mặc quần áo. Người này cầm đồ lót của cô rồi có hành động "tự sướng".

Sau khi xong xuôi, chủ nhà cất đồ lót của cô gái vào vị tri cũ. Liu và bạn trai đã báo cảnh sát ngay trong ngày. Cảnh sát đã trích xuất video từ camera, thu giữ một số đồ lót để phục vụ điều tra.

Mặc dù đã chuyển nhà tới nơi khác ở Singapore, Liu nói cô vẫn hãi hùng khi nhớ lại những gì xảy ra. Liu nói cô "chưa hề có một đêm nào ngủ ngon" kể từ đó. "Đôi lúc tôi bật khóc. Về đêm, tôi thường hay gặp ác mộng", cô chia sẻ.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và cảnh sát Singapore hiện chưa đưa ra thông báo mới, theo Daily Star.

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/lap-camera-trong-phong-ngu-o-nha-thue-co-gai-hai-hung-khi-thay-hanh-dong-cua-chu-nha-c14a31815.html