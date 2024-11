Kinh tế Nga “khỏe” hơn người ta tưởng

Hãng thông tấn nhà nước TASS hôm 13/11 dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang Nga (Rosstat) cho biết, mức tăng trưởng GDP của Nga trong quý III/2024 được ước tính tạm thời ở mức 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Rosstat đã xác nhận trước đó mức tăng trưởng GDP quốc gia là 4,1% so với cùng kỳ năm trước trong quý II/2024. Ngành chế biến là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP, trong đó phân khúc máy móc đóng góp lớn nhất. Các chỉ số cao đã được chứng minh bằng sản lượng của từng loại phương tiện cơ giới và thiết bị, bao gồm toa xe lửa và đầu máy xe lửa. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 8/11 cho biết, tăng trưởng kinh tế Nga vào cuối năm 2024 sẽ đạt 3,9% và đến năm 2027, nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 13% so với năm 2024. Vị quan chức Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì vị trí thứ 4 của Nga trong số các nền kinh tế thế giới xét về sức mua tương đương (PPP), và tiếp tục phát triển hơn nữa.