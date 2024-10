Kinh tế Israel vật lộn giữa các cuộc xung đột liên tiếp

Mỹ gây áp lực với Israel liên quan vấn đề viện trợ Gaza Ngày 15-10, tờ The Times of Israel đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gửi một lá thư đến Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer, trong đó hối thúc Israel phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza trong 30 ngày tới. Theo The Times of Israel, bức thư trên được ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ ký vào ngày 13-10. Trong thư, hai quan chức Mỹ đã phàn nàn về việc lượng hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza đã giảm đáng kể trong vài tháng qua. Ông Blinken và ông Austin cho biết những diễn biến như vậy đặt ra câu hỏi về cam kết của Israel trong việc không hạn chế dòng viện trợ vào Dải Gaza và việc nước này sử dụng vũ khí của Mỹ theo đúng luật pháp quốc tế. Hai quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng “việc không chứng minh cam kết lâu dài và liên tục trong việc thực hiện và duy trì các biện pháp trên có thể ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ theo bản ghi nhớ NSM-20 và luật pháp Mỹ có liên quan”. Nếu bị nhận xét là không tuân thủ bản ghi nhớ này, chính quyền Israel sẽ bị coi là vi phạm luật pháp Mỹ và có thể đình chỉ viện trợ quân sự Mỹ dành cho Israel.