Khủng hoảng Ukraine: Tổng thống Putin đang trên cơ?

Mỹ nhắm vào khí đốt Nga Ngày 24-1, đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã thảo luận với một số quốc gia và công ty ở châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi và châu Á về đẩy mạnh xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Âu trong trường hợp Nga "can thiệp quân sự vào Ukraine" dẫn đến tình trạng thiếu hụt sản phẩm này. Các quốc gia tham gia đàm phán bao gồm Na Uy và Qatar. Bộ Ngoại giao Mỹ trong 6-8 tuần qua đề ra chiến lược toàn cầu nhằm xem xét các lựa chọn dự phòng để chuyển hướng và tăng nguồn cung LNG từ các khu vực khác nhau trên thế giới. Tuần trước, Reuters đưa tin cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng Mỹ Amos Hochstein đã đàm phán với các công ty năng lượng nhưng không đề nghị tăng sản lượng LNG bởi các công ty nhận ra rằng việc này có thể gây ra rủi ro và mất thời gian. Các đồng minh châu Âu của Mỹ từng lo ngại khả năng Nga "vũ khí hóa xuất khẩu khí đốt" để trả đũa các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết Nga hiện chiếm hơn 40% nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của châu Âu. Trong khi đó, báo The Washington Post dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang đe dọa sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới để làm tổn thương các ngành công nghiệp chiến lược của Nga, từ trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử đến hàng không vũ trụ dân dụng, nếu Nga tấn công Ukraine. Mỹ đã thảo luận với các đồng minh châu Âu và châu Á để tạo ra quy định ngăn dòng chảy các thành phần tối quan trọng đối với những ngành công nghiệp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham vọng cao như hàng không dân dụng, hàng hải và công nghệ cao. Nga dễ bị tổn thương vì họ không chế tạo thiết bị điện tử, chip và đặc biệt là chất bán dẫn cần thiết cho điện toán tiên tiến - lĩnh vực do Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản thống trị. Phạm Nghĩa