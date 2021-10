Không quân Mỹ tiết lộ chuyện động trời ở sân bay Kabul

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 18:15 PM (GMT+7)

Không quân Mỹ (USAF) ngày 13-10 tiết lộ nhiều chi tiết mới về hoạt động sơ tán ở sân bay thủ đô Kabul - Afghanistan, trong đó có một vụ việc gây chấn động.

Trong bản tin đăng tải ngày 13-10 về quá trình sơ tán tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, thủ đô Kabul hồi tháng 8, USAF cho biết họ đã ngăn chặn một vụ cướp máy bay thương mại do 5 người di tản Afghanistan lên kế hoạch thực hiện.

Theo chỉ huy lực lượng đặc nhiệm phục hồi nhân sự (PRTF) Brian Desautels, 170 nhân viên quân sự thuộc USAF được đào tạo để giám sát tất cả máy bay ra và vào sân bay quốc tế Hamid Karzai.

Ban đầu, họ chỉ giám sát các máy bay chở hàng của USAF như C-130, C-17... Tuy nhiên, đến ngày 22-8, Lầu Năm Góc đưa những chiếc máy bay thương mại phụ trách sơ tán công dân Mỹ và đồng minh khỏi Afghanistan vào danh sách theo dõi.

Quá trình sơ tán ở sân bay Kabul đầy hỗn loạn. Ảnh: Reuters

Nhóm 170 nhân viên này cũng chịu trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tuỳ nhân của người sơ tán do toàn bộ binh sĩ thuỷ quân lục chiến Mỹ đã được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh sân bay. Ngày 26-8, khi chi nhánh IS-K của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đánh bom bên ngoài sân bay, họ kiêm thêm công việc chăm sóc những người bị thương.

Đáng chú ý, ông Desautels tiết lộ 5 người Afghanistan suýt nữa đã cướp một chiếc máy bay thương mại thành công lúc đang ở trên khoang. Chi tiết vụ việc này không được ông Desautels công bố.

Một chuyến bay sơ tán ở sân bay Kabul ngày 27-8. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, nhiều nhân viên USAF vẫn chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, buộc họ phải ở yên trên máy bay khi quá cảnh một số nước trên đường tới Afghanistan.

Tình hình tại sân bay Kabul hỗn loạn đến mức một chỉ huy của USAF là Russell Cook đưa ra lời cảnh báo trước đối với nhóm 170 nhân viên USAF trong cuộc họp bàn giao nhiệm vụ ngày 23-7: "Mọi người nên biết sợ. Đây không còn là Afghanistan mà chúng ta từng biết. Tất cả kinh nghiệm trước đây đều vô nghĩa".

Cuối cùng, USAF cũng sơ tán thành công 124.000 người, bao gồm 6.000 công dân Mỹ, theo Lầu Năm Góc.

