Khách sạn được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất: Nơi quyết định vận mệnh Trung Quốc

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 12:00 PM (GMT+7)

Giới lãnh đạo Trung Quốc ngày 8.11 bắt đầu cuộc họp kín kéo dài 4 ngày ở Bắc Kinh. Đây là cuộc họp mang tính bước ngoặt, dự kiến có “nghị quyết mang tính lịch sử” được thông qua.

Khách sạn Kinh Tây ở Bắc Kinh, Trung Quốc, nhìn từ xa.

Theo SCMP, gần 400 ủy viên thường trực và dự khuyết của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc có mặt tại khách sạn Kinh Tây vào ngày 8.11, để nghe Chủ tịch, Tống Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu về nghị quyết.

Ông Tập đại diện cho Bộ Chính trị Trung Quốc gồm 25 người, giải thích về dự thảo nghị quyết để 171 ủy viên thường trực bỏ phiếu thông qua.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 11.11, ngày cuối cùng của cuộc họp kín ở khách sạn Kinh Tây. Cuộc họp năm nay thu hút sự chú ý của đặc biệt của dư luận Trung Quốc vì dự kiến có “nghị quyết mang tính lịch sử” được thông qua, theo Tân Hoa Xã.

Trong quá khứ, chỉ hai lần có nghị quyết như vậy được thông qua, cả hai đều làm thay đổi cơ bản phương hướng phát triển của Trung Quốc, củng cố quyền lực ở cấp lãnh đạo cao nhất.

Lối vào khách sạn Kinh Tây có hệ thống kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Một lần vào năm 1945 dưới thời Mao Trạch Đông và lần thứ hai là vào năm 1981 dưới thời Đặng Tiểu Bình.

Do đó, có thể nói khách sạn Kinh Tây là nơi quyết định vận mệnh của Trung Quốc.

Vào thời điểm bình thường, khách sạn Kinh Tây nghiêm cấm khách vãng lai và người nước ngoài tiếp cận. Đến khi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, khách sạn này biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm, theo SCMP.

“Khách sạn là công trình mang ý nghĩa chính trị quan trọng của Trung Quốc, tương dương với Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài và Đại lễ đường Nhân dân. Là địa điểm tổ chức các cuộc họp và sự kiện quan trọng của đảng, chính phủ và quân đội, Kinh Tây nổi tiếng là khách sạn an toàn bậc nhất”, thông tin chính thức mô tả về khách sạn Kinh Tây cho biết.

Trong những năm gần đây, Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc đã mở cửa cho công chúng tham quan. Nhưng khách sạn Kinh Tây thì vẫn đóng cửa với thế giới bên ngoài.

Khách sạn Kinh Tây là nơi công chúng Trung Quốc không được phép lui tới.

Trong thời gian diễn ra cuộc họp, khách sạn Kinh Tây được quân đội Trung Quốc bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ những người có giấy tờ đặc biệt do ban tổ chức hội nghị cấp mới có thể vào bên trong.

Các ủy viên Trung Quốc một khi đã vào bên trong khách sạn, cũng không được phép trở ra trong suốt 4 ngày vì lý do tuyệt mật.

Một nhà sử học Trung Quốc giấu tên cho biết, khách sạn Kinh Tây do quân đội quản lý là địa điểm an toàn nhất để giới lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức các cuộc họp cấp cao.

Khách sạn được khánh thành vào năm 1964, vài năm trước khi Trung Quốc rơi vào hỗn loạn vì Cách mạng Văn hóa (1966-1976). Kinh Tây khi đó trở thành nơi ẩn náu của một số lượng lớn cán bộ lão thành Trung Quốc để tránh bị bức hại

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông khi còn sống đặc biệt ưa thích khách sạn này vì các lớp phòng vệ nghiêm ngặt do quân đội dựng nên.

Theo SCMP, lực lượng đảm bảo an ninh ở khách sạn đều là các binh sĩ tinh nhuệ nhất trong quân đội Trung Quốc. Nhân viên trực điện thoại ở khách sạn là những nữ quân nhân thông thạo hàng chục phương ngữ.

Các nhân viên dân sự được lựa chọn kỹ lưỡng, phải vượt qua các cuộc kiểm tra lý lịch chính trị do Bộ Công an Trung Quốc chủ trì, sau đó được chính quyền thành phố Bắc Kinh lựa chọn, trước khi lực lượng an ninh của khách sạn trực tiếp phỏng vấn, SCMP cho biết.

Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, vào năm 2001, khách sạn Kinh Tây đã trải qua một cuộc đại tu lớn. Ngoài thiết bị kiểm tra an ninh ở lối vào hội trường, mỗi phòng họp còn được trang bị hàng loạt phương tiện bảo mật, đảm bảo rằng nội dung hội nghị sẽ không bao giờ bị lọt ra ngoài.

Nguồn: http://danviet.vn/khach-san-duoc-bao-ve-nghiem-ngat-bac-nhat-noi-quyet-dinh-van-menh-trung-quoc-...Nguồn: http://danviet.vn/khach-san-duoc-bao-ve-nghiem-ngat-bac-nhat-noi-quyet-dinh-van-menh-trung-quoc-502021911115759273.htm